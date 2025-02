Luciano Cabral cerró con broche de oro el triunfo de Independiente en Argentina. El Rojo venció con claridad por 3-0 a Vélez Sarsfield en el estadio Libertadores de América. Y el tanto que hizo ponerse de pie a todo el público fue el del “10” del equipo local.

Todo fue luego de un pase de Matías Giménez, quien vio que Cabral estaba solo y con el espacio suficiente para hacer lo que quisiera. Sobre todo alguien con la calidad técnica que tiene el seleccionado chileno. Aflojó el pie, le pegó con el borde interno y la clavó en un lugar imposible para el portero Tomás Marchiori.

El ex Coquimbo Unido generó un sinfín de reacciones por la altísima calidad técnica que puso para timbrar el 3-0 a favor del equipo dirigido por Julio Vaccari. Sí, como hace habitualmente el DT del Rey de Copas, comió pasto. No se sabe bien si de pura impresión. O nada más por costumbre. Pero Cabral ya deja muestras de su clase en un campo de juego. “Le dio un pase a la red”, dijo el estratego.

Y no es el único de los refuerzos que inesperadamente empieza a rendir en un buen nivel. Otro es Sebastián Valdez, un defensor central que llegó desde Central Córdoba. Allí fue pieza fundamental en el equipo que derrotó por 1-0 a Vélez en la gran final de la Copa Argentina 2024.

Luego de eso, Valdez saltó a Independiente de Avellaneda. Entre esos dos nombres saltó la duda a un periodista que cubre el devenir diario del Rojo: Renato Della Paolera, quien trabaja para radio La Red y Fox Sports, entre otros medios. Una cuenta partidaria del Rojo difundió un video de las opiniones que hizo por los movimientos de mercado para 2025.

Luciano Cabral da vuelta las críticas de un periodista con dos golazos en Independiente de Argentina

Luciano Cabral era una de las apuestas entre los refuerzos de Independiente en Argentina, así como fue el Seba Valdez. Dos que han ganado relevancia desde que llegaron. Los mismos a los que Della Paolera no les tenía ninguna esperanza. “Ningún club grande soporta una racha negativa de cinco o seis partidos sin ganar e Independiente hoy no tiene un segundo marcador central titular”, dijo.

“Por más que los dirigentes crean que solucionaron una parte del problema con (Nicolás) Freire, Vaccari sabe que en el día a día no lo tiene. No sabe cuándo lo va a poder contar y cuando vuelva, no sabe en qué nivel va a estar”, explicó el comunicador en torno al zaguero central que llegó desde el Inter Miami.

Renato Della Paolera, periodista muy ligado al día a día de Independiente. (Captura Instagram).

Sí, uno de los que le abrió el espacio al Peluca Falcón en el cuadro rosa. “Independiente tampoco tiene un extremo titular, que necesitaba. ¿Los 2 millones de (Rodrigo) Atencio los gastas en (Walter) Mazzantti? Y bueno, traes un extremo del fútbol argentino con actualidad, probado, con algo de gol, desequilibrante”, agregó Della Paolera. Ese traspaso finalmente no se dio, pues surgió mucha polémica en el camino con el ex Huachipato.

Y sembró la duda en torno al enganche argentino nacionalizado chileno. “¿Pero para traer a Cabral que juega de lo mismo? Que encima uno ahora que averigua desde el ritmo y la dinámica quiere Vaccari le cuesta mucho. No, no estoy ilusionado”, fue la sentencia que había puesto el periodista que trabaja en 90 Minutos de Fútbol, entre otros programas. Por supuesto el trolleo cayó porque no le apuntó prácticamente a nada. A todos nos ha pasado.