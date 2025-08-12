Quedan pocas horas para que Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda se enfrenten en los octavos de final de la Copa Sudamericana en donde ambas escuadras buscarán con todo avanzar en la importante competencia.

La escuadra chilena viene de un importante triunfo contra Guaraní, que ganó 5-0 en el partido de ida, asegurando su clasificación a la siguiente ronda pese a perder 2-0 en la vuelta, gracias a la amplia ventaja obtenida en el primer encuentro.

Por su parte, el elenco argentino en donde militan los chilenos Luciano Cabral, Felipe Loyola y Pablo Galdames finalizó primero con 12 puntos en la fase de grupos. A pesar del positivo momento, hay una importante diferencia entre ambas escuadras: Los sueldos.

Esto ganan los jugadores de Independiente

Entre los tres chilenos del equipo, según lo reportado por Sports Salary, Felipe Loyola tiene el sueldo más caro recibiendo €380,016 (427 millones de pesos), lo que equivale a 35 millones mensuales aproximadamente.

Felipe Loyola llegó el 2024 al equipo trasandino.

ver también Fabián Hormazábal adelanta la clave de U de Chile ante Independiente: “Seguimos creciendo”

Acorde al mismo medio, Pablo Galdames le sigue con un sueldo de €229,216 anuales, equivalente a 258 millones chilenos al año.

Publicidad

Publicidad

Pablo Galdames llegó a Independiente este año.

Luciano Cabral, una de las figuras del equipo y según Top Mercato tiene un sueldo aproximado de 50 millones mensuales.

Luciano Cabral se ha convertido en una de las grandes figuras del equipo.

Publicidad

Publicidad

El delantero Gabriel Ávalos, según Sports Salary, tiene el sueldo más alto del equipo cobrando anualmente €784,160 (882 millones chilenos), seguido de Federico Mancuello que cobra €560,976 al año (631 millones chilenos).

Por su parte, Iván Carcone tiene un salario de €548,912 al año (617 millones chilenos) y un peldaño más abajo le sigue Rodrigo Fernández con €524,784 (590 chilenos).

El elenco se enfrentará este 13 de agosto a Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

Kevin Lomónaco, una de las figuras del equipo tiene un salario de €361,920 (407 millones chilenos), seguido de Santiago Montiel con €337,792 (380 millones chilenos), Matías Giménez con €235,248 (260 millones chilenos) y Álvaro Ángulo, con un sueldo de €180,960 (203 millones chilenos) al año.