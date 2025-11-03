Universidad de Chile comienza a preparar los últimos partidos de la temporada, donde ahora el enfoque está sólo en lo que pueda conseguir en la Liga de Primera, donde el objetivo es un lugar en la Copa Libertadores 2026.

Por lo mismo, este miércoles tendrá un trascendental encuentro ante Everton, que es el último que tiene atrasado en el torneo, lo que le puede permitir escalar en la tabla de posiciones y acercarse a O’Higgins y Universidad Católica.

Pero no será el único duelo de la semana, porque el domingo también deberá recibir a Deportes Limache, encuentro donde no podrá contar nuevamente con el Estadio Nacional.

En ese sentido, se ha confirmado que la U será local en el estadio Santa Laura, tal como ante el cuadro de Viña del Mar, donde también tiene aforo confirmado para dicho partido.

La U consiguió su último triunfo justo en Santa Laura. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Dónde jugará U de Chile vs Deportes Limache?

Según informó el sitio Emisora Bullanguera, Universidad de Chile tiene todo agendado para el domingo a las 17.30 horas recibir a Deportes Limache en la comuna de Independencia.

El Estadio Nacional estará ocupado por la preparación del recital de Dua Lipa, para el 11 y 12 de noviembre, por lo que vuelven a ser locales en el estadio de Unión Española.

“Dicho partido se jugará en el estadio Santa Laura, un reducto que le ha traído buenos resultados al equipo de Gustavo Álvarez esta temporada, donde incluso registran el último triunfo del año (Palestino)”, explican.

En ese sentido, también hubo confirmación de parte de las autoridades quienes dieron luz verde al encuentro: “Hay un aforo autorizado de 18 mil personas, mientras que no habrá entradas para el público visitante“.

