Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

U de Chile confirma estadio y aforo para recibir a Deportes Limache

Los azules nuevamente estarán obligados dejar el Estadio Nacional por un recital, pero ya tienen luz verde en otro reducto.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
La U debe recibir a Deportes Limache el domingo a las 1730 horas.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa U debe recibir a Deportes Limache el domingo a las 1730 horas.

Universidad de Chile comienza a preparar los últimos partidos de la temporada, donde ahora el enfoque está sólo en lo que pueda conseguir en la Liga de Primera, donde el objetivo es un lugar en la Copa Libertadores 2026.

Por lo mismo, este miércoles tendrá un trascendental encuentro ante Everton, que es el último que tiene atrasado en el torneo, lo que le puede permitir escalar en la tabla de posiciones y acercarse a O’Higgins y Universidad Católica.

Pero no será el único duelo de la semana, porque el domingo también deberá recibir a Deportes Limache, encuentro donde no podrá contar nuevamente con el Estadio Nacional.

En ese sentido, se ha confirmado que la U será local en el estadio Santa Laura, tal como ante el cuadro de Viña del Mar, donde también tiene aforo confirmado para dicho partido.

La U consiguió su último triunfo justo en Santa Laura. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

La U consiguió su último triunfo justo en Santa Laura. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Los tres jugadores de U de Chile a la Roja: ¿Qué partidos se perderán?

ver también

Los tres jugadores de U de Chile a la Roja: ¿Qué partidos se perderán?

¿Dónde jugará U de Chile vs Deportes Limache?

Según informó el sitio Emisora Bullanguera, Universidad de Chile tiene todo agendado para el domingo a las 17.30 horas recibir a Deportes Limache en la comuna de Independencia.

Publicidad

El Estadio Nacional estará ocupado por la preparación del recital de Dua Lipa, para el 11 y 12 de noviembre, por lo que vuelven a ser locales en el estadio de Unión Española.

“Dicho partido se jugará en el estadio Santa Laura, un reducto que le ha traído buenos resultados al equipo de Gustavo Álvarez esta temporada, donde incluso registran el último triunfo del año (Palestino)”, explican.

En ese sentido, también hubo confirmación de parte de las autoridades quienes dieron luz verde al encuentro: “Hay un aforo autorizado de 18 mil personas, mientras que no habrá entradas para el público visitante“.

Publicidad
Lee también
Para evitar la maldición: Coquimbo y el plan para la Libertadores 2026
Chile

Para evitar la maldición: Coquimbo y el plan para la Libertadores 2026

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Everton el partido pendiente por Liga de Primera?
U de Chile

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Everton el partido pendiente por Liga de Primera?

Tres jugadores suplican volver a Colo Colo: ¡Dos se fueron con polémica!
Colo Colo

Tres jugadores suplican volver a Colo Colo: ¡Dos se fueron con polémica!

Suenan como refuerzos en la U y ahora reciben respaldo de Córdova en la Roja
U de Chile

Suenan como refuerzos en la U y ahora reciben respaldo de Córdova en la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo