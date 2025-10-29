Un lujo: la millonaria inversión de Coquimbo Unido para la Copa Libertadores de América

Coquimbo Unido será el nuevo campeón de la Liga de Primera. Tras una brillante temporada 2025 el cuadro aurinegro está a un paso de coronarse por primera vez en el fútbol chileno.

Los Piratas tienen la mesa servida para ser campeones, ya que si vencen este domingo a Unión La Calera en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso ganarán un histórico título nacional.

Además, Coquimbo ya se aseguró presencia internacional para 2026, porque jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Fuerte inversión de Coquimbo para la Libertadores

Coquimbo Unido quiere hacerse fuerte en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de cara al certamen que organiza la Conmebol, es por ello que se hará una fuerte inversión en el recinto.

El alcalde coquimbano, el ex futbolista Pirata Ali Manouchehri, anunció que el municipio hará una inversión mayor a los 900 millones de pesos, para así remodelar el reducto para que sea aprobado por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

“Estamos muy contentos, porque este estadio es la casa de todos los coquimbanos. Mañana (miércoles) debería pasar por el concejo municipal el recambio total de la iluminación del estadio, una inversión superior a los 900 millones de pesos”, dijo el ex defensor y ahora edil.

“Muy pocos estadios en Chile contarán con este nivel de iluminación, acorde a las exigencias internacionales”, cerró Manouchehri.