Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Un lujo: la millonaria inversión de Coquimbo Unido para la Copa Libertadores de América

El futuro campeón del fútbol chileno quiere ser un importante participante del torneo internacional en 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Coquimbo Unido jugará la Copa Libertadores.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTCoquimbo Unido jugará la Copa Libertadores.

Coquimbo Unido será el nuevo campeón de la Liga de Primera. Tras una brillante temporada 2025 el cuadro aurinegro está a un paso de coronarse por primera vez en el fútbol chileno.

Los Piratas tienen la mesa servida para ser campeones, ya que si vencen este domingo a Unión La Calera en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso ganarán un histórico título nacional.

Además, Coquimbo ya se aseguró presencia internacional para 2026, porque jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Goleador histórico de Coquimbo Unido detalla las cuatro grandes claves del inminente campeón del fútbol chileno

ver también

Goleador histórico de Coquimbo Unido detalla las cuatro grandes claves del inminente campeón del fútbol chileno

Fuerte inversión de Coquimbo para la Libertadores

Coquimbo Unido quiere hacerse fuerte en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de cara al certamen que organiza la Conmebol, es por ello que se hará una fuerte inversión en el recinto.

El alcalde coquimbano, el ex futbolista Pirata Ali Manouchehri, anunció que el municipio hará una inversión mayor a los 900 millones de pesos, para así remodelar el reducto para que sea aprobado por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Coquimbo está a un paso de la gloria. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Coquimbo está a un paso de la gloria. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Publicidad

“Estamos muy contentos, porque este estadio es la casa de todos los coquimbanos. Mañana (miércoles) debería pasar por el concejo municipal el recambio total de la iluminación del estadio, una inversión superior a los 900 millones de pesos”, dijo el ex defensor y ahora edil.

“Muy pocos estadios en Chile contarán con este nivel de iluminación, acorde a las exigencias internacionales”, cerró Manouchehri.

Llegará desde Colo Colo: Coquimbo apunta a su primer refuerzo para Copa Libertadores

ver también

Llegará desde Colo Colo: Coquimbo apunta a su primer refuerzo para Copa Libertadores

Lee también
No es Palavecino: Danilo Díaz elige al mejor del fútbol chileno
Chile

No es Palavecino: Danilo Díaz elige al mejor del fútbol chileno

Histórico goleador de Coquimbo compara a Zavala con otro ex Pirata: "Les pasa..."
Chile

Histórico goleador de Coquimbo compara a Zavala con otro ex Pirata: "Les pasa..."

Goleador histórico de Coquimbo da las cuatro claves del inminente campeón
Chile

Goleador histórico de Coquimbo da las cuatro claves del inminente campeón

¿La U o la MLS? El club que tiene ventaja para fichar a Felipe Mora
U de Chile

¿La U o la MLS? El club que tiene ventaja para fichar a Felipe Mora

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo