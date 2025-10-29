La fiesta está preparada, ya que Coquimbo Unido está a detalles de bajar su primera estrella. Todos imaginaban que este histórico momento sería musicalizado por Los Vikings 5, pero no.

Los dirigidos por Esteban González han tenido una campaña realmente brillante y son líderes con 14 puntos de diferencia sobre Universidad Católica, su más inmediato perseguidor. Restando 15 unidades en juego, solo falta saber cuándo darán la vuelta olímpica. La primera oportunidad será ante U. La Calera este domingo 2 de noviembre a las 17:30 horas.

Polémica entre Los Vikings 5 y Coquimbo

Los Vikings 5 son uno de los grupos más conocidos y queridos de la Región de Coquimbo. En todo Chile son reconocidos sus éxitos como “Boquita de Caramelo”, “Para qué llorar” o “De Coquimbo Soy”, entre otros. Todo hacía pensar que ellos animarían la fiesta en caso de que el club sea campeón, pero al parecer no será así.

Pablo Morales, el gerente general de los Piratas, habló con Golazo de Radio San Bartolomé y dio luces de los festejos, con una frase muy misteriosa. “Hemos trabajado junto al municipio dos posibilidades… No hay grupos conversados por parte de Coquimbo Unido, sí tenemos algún grupo específico que no queremos que nos apoye“, indicaron.

“Nosotros creemos que nos deben acompañar los que siempre han estado en el barco, aquellos que siempre apoyaron las decisiones que se tomaron y creyeron en este proyecto, eso hace un filtro importante”, complementó el directivo.

Morales sin decirlo, hace clara alusión a Los Vikings 5. Resulta que desde la cuenta de Instagram de la banda criticaron la salida de Fernando Díaz y que Esteban González, actual DT, lo reemplazará. Es más, Fernando Barraza, vocalista del grupo, fue testigo de Nano Díaz en la demanda que este hizo contra el club tras su despido.

De acuerdo a Radio ADN, desde la dirigencia de Coquimbo Unido no quieren saber nada de la popular banda. Un golpe para los fanáticos del fútbol y los seguidores de la cumbia que soñaban con un show a lo grande de Los Vikings 5 en este momento histórico del club que aman.

Desde la banda confirmaron que no han recibido llamados para un eventual espectáculo. “Los Vikings 5 no tienen ningún problema con la institución, al contrario”, le indicaron al medio Mi Radio. Todo parece indicar que la dirigencia de Coquimbo los baja del barco pirata de la victoria.

