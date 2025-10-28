Colo Colo sigue luchando por meterse en puestos de torneo internacional para el 2026, pero el empate 2-2 contra Deportes Limache, por la fecha 25 de la Liga de Primera, como locales en el estadio Nacional, dejó más lejos del objetivo a los albos.

Con el punto, Colo Colo es octavo en la tabla con 35 unidades y necesita alcanzar a Cobresal (7°), quien registra 41 positivos. Es decir: al Cacique lo separan seis unidades restando 15 por jugar.

Y tal como detalló la cuenta de estadísticas El Analista, la proyección matemática dice de Colo Colo tiene apenas un 32% de posibilidades de clasificar a la Copa Sudamericana, fuera ya de la consideración para Copa Libertadores.

Superan en porcentaje a Colo Colo la Universidad de Chile (43%), O’Higgins (70%) y Cobresal (75%), además de Audax Italiano (81%) y Palestino (85%), quienes aún tienen la ilusión de un cupo a Copa Libertadores.

ver también Rodrigo Herrera durísimo sentencia a Colo Colo y le cambia el apodo para el 2026: “equipo pijama”

Porcentajes: campeón, Libertadores y descensos

Asimismo, el 43% de posibilidades de la U de clasificar a Copa Sudamericana tiene que ver con el 57% de probabilidad que los azules se metan en Copa Libertadores como Chile 2 o Chile 3.

Infografía: El Analista.

Publicidad

Publicidad

A Copa Libertadores, Coquimbo irá con 100% de probabilidades, Universidad Católica con 86%, Huachipato con 64% gracias a la Copa Chile y la U con 57%.

Respecto al descenso, la proyección matemática deja a Deportes Iquique en

Primera B en un 96% y a Unión Española con un 42%. Más atrás aparecen Limache (21%), Deportes La Serena y Everton, ambos con 13%.

ver también Aseguran que Maximiliano Falcón es una de las claves y “responsable” de la mala campaña de Colo Colo

¿Y el campeón? A estas altura Coquimbo Unido tiene un 99% de opciones de ser campeón contra apenas un 1% que la recta final de la Liga de Primera deje sin el Huemul de Plata al Pirata.

Publicidad

Publicidad