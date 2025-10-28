Colo Colo vivió una jornada para el olvido en el Estadio Nacional al igualar 2-2 ante Deportes Limache. Pese a que el Popular supo estar arriba por dos goles de ventaja, su incapacidad de mantener el resultado terminó dejándolo con un punto que no sirve de mucho.

Y es que el panorama de los albos es alarmante. Restando apenas cinco fechas por jugar está a lejanos seis puntos de agarrar el último pasaje para la próxima Copa Sudamericana. Ya no basta con solo ganar, sino que también con esperar otros resultados en el Monumental.

Además, poco ayuda el dejar escapar esta clase de partidos. Así lo analizó Jorge Pellicer, quien su calidad de comentarista en Directv Sports aseguró que el Cacique en un momento ante Limache pareció un equipo que peleaba por no descender.

El duro análisis de Jorge Pellicer

El ex DT partió diciendo que “Colo Colo en el segundo tiempo parecía estos equipos que están luchando por no descender. El temor al fracaso es mucho mayor en la cancha que el deseo de éxito”.

“¿A Fernando Ortiz se le permite trabajar en este equipo a nivel interno? ¿Están las condiciones dadas, la disposición del plantel de trabajar como se debe trabajar? Porque esos dos días libres… también hay inducciones”, agregó.

Para cerrar, Pellicer repasó lo que ha sido el discurso de los albos en este 2025, afirmando que “partió por todo y en la medida que se iban quedando fuera fundamentaban con lo que tenían vivo. Ahora van a llegar a final de año sin nada vivo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será este sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas ante Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún. Este compromiso será válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2024.