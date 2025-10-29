Colo Colo no pudo frente a Deportes Limache y tuvo que conformarse con un empate 2-2 tras la remontada del Tomate. El Cacique no sale de su irregularidad y por ahora le espera un 2026 sin competición internacional, fuera de los cupos de Copa Sudamericana.

En DSports, el entrenador Jorge Pellicer vaticinó que, así como va, el Colo Colo de Fernando Ortiz tendrá el peor final de año posible.

“Colo Colo parecía de estos equipos que están luchando por no descender, el temor al fracaso es mucho mayor al deseo de éxito. ¿Y se le permite a Ortiz trabajar hoy en Colo Colo, a nivel interno? ¿Están las condiciones dadas, está la disposición del plantel de trabajar como se debe trabajar?“, dijo.

ver también Sebastián Vegas se lanza en picada contra los árbitros: “Se burlan de nosotros y se cagan en nuestro esfuerzo”

Días libres, mala campaña y final de temporada sin nada

“Esos dos días libres… ¿de dónde vino esa idea? ¿Del cuerpo técnico? Pero también hay inducciones. Colo Colo al principio partió por todo, y a medida que se iban quedando fuera de algo, de algo y de algo, iban fundamentando con lo que tenían vivo, pero van a llegar a final de año sin nada“, concluye Pellicer.

Por su parte, Pablo Flamm manifestó: “hagamos un repaso breve… el señor Ortiz asumió previo a la Supercopa y se comió tres. Se pudo haber comido seis. Después le ganó engañosamente a Deportes Iquique 4-0. Digo engañosamente porque dijeron que ahí estaba el verdadero fútbol de Colo Colo“.

Publicidad

Publicidad

“Después era un amistoso, pero perdiste igual con Deportes Puerto Montt y Unión. Después perdiste con Coquimbo y ahora empataste con Limache. Entonces el hombre, por lo puntos, ha ganado un puro partido. Sólo un partido oficial y contra el colista“, sentenció.

ver también “Me choca, me pega, estoy caliente”: Esteban Pavez se desahoga tras cortada de Fernando Ortiz en Colo Colo

Este sábado Colo Colo vuelve a la acción como visita contra Ñublense. Para cerrar la temporada le resta enfrentar a Unión Española, La Calera, Cobresal y Audax Italiano.