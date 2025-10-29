La grave acusación contra Fernando Ortiz que atormenta a Colo Colo: “Él no maneja…”

Colo Colo es incapaz de encontrar el rumbo, porque ni la llegada del entrenador Fernando Ortiz pudo levantar el nivel del Cacique en la temporada 2025.

El Tano llegó para reemplazar al despedido Jorge Almirón y la situación no mejoró para el Cacique, es más, empeoró con nefastos resultados.

De la mano del nuevo DT el cuadro albo no se acerca a la clasificación a copas internacionales, y este lunes sumó un pésimo empate 2-2 ante Deportes Limache que lo complica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Juan Cristóbal Guarello se lanza con todo contra Fernando Ortiz

Fernando Ortiz suma críticas y una de las más fuertes la hizo Juan Cristóbal Guarello, quien en La Hora de King Kong dio aviso que el argentino no es el líder del plantel albo.

“Ese es Fernando Ortiz. 17.5% de efectividad en 2025. Por qué lo trajeron a Colo Colo, nadie sabe muy bien. Nadie sabe cómo se engrupió a Colo Colo, parece que tenía un Power Point muy bueno, no es talla, tenía una presentaciones muy buenas y todos quedaron maravillados”, dijo el periodista que tiene prohibido ser feliz.

“La verdad es que él no maneja el camarín de Colo Colo. Que le haya dado dos días libres la semana pasada es el ejemplo claro de que Vidal le dice ‘volvamos el miércoles’ y se vuelve el miércoles. Además, no se atrevió a sacar a Vidal. Ortiz no manda en Colo Colo, conversa, lo negocia”, agregó.

Por último, comparó el proceso actual del Cacique con lo que le tocó vivir en la temporada 2018, con Héctor Tapia como entrenador tras el despido de Pablo Guede.

“Esto es lo mismo que pasó con Guede y con Almirón. Te dejan el camarín tan empoderado, tan complicado, que al final el técnico que viene, si no es muy bravo, caga. El 2018, cuando se va Guede, traen a Tito Tapia, porque le cae bien a los jugadores y lo dejaba comer pizza, el equipo terminó sexto. Ahora traen a Ortiz, que tiene un buen Power Point, pero que no tiene carácter, se lo llevaron puesto, lo tienen en condicional”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Ñublense vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido de Ñublense vs Colo Colo por la Liga de Primera será este sábado 1 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.