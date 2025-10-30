Colo Colo lo ha pasado pésimo en su centenario y las cosas podrían tener un final mucho peor. El Cacique no ha visto una esta temporada y ahora arriesga quedar fuera de torneos internacionales, siendo la Copa Libertadores su gran preocupación.

Fernando Ortiz llegó con la misión de meterse a una competencia continental pero los resultados no se le han dado. De hecho, llega a un punto crítico al estar a nada de quedarse sin opciones matemáticas de ir al principal certamen en este lado del mundo.

El empate con Deportes Limache le cuesta muy caro al Eterno Campeón, que necesita de un milagro para poder meterse en el torneo. Una situación que preocupa a los hinchas y más pensando en que, por ahora, no les está alcanzando ni para Copa Sudamericana.

La Copa Libertadores 2026 se le aleja a Colo Colo

La Liga de Primera entra en su recta final y la pelea por torneos internacionales se enciende. Con 5 fechas y 15 puntos más por disputarse, los cupos a competencias Conmebol está muy ajustada y con Colo Colo mirando cada vez más lejos una posible clasificación.

Colo Colo puede mirar la Copa Libertadores por TV en 2026. Foto: Photosport.

El Cacique hoy tiene 35 puntos, quedándose muy lejos de quienes hoy se están metiendo en Copa Libertadores. Coquimbo Unido ya aseguró su lugar en el certamen, por lo que quedan dos cupos más para decir presente en el principal certamen continental.

Publicidad

Publicidad

Ahí por ahora están Universidad Católica con 48 y O’Higgins con 44. Ambos se verán las caras este fin de semana, pero el escenario podría tanto mejorar como empeorar para Colo Colo.

ver también “Es un requisito”: el aviso de Aníbal Mosa y Colo Colo que sacude a Fernando Ortiz por su futuro

Si el Cacique gana todos los partidos que le quedan, llegará a un máximo de 50 puntos. Es así como ruega para que la UC asegure el segundo puesto o ruega por un milagro para que todos los que están más arriba vayan dejando puntos en el camino y así seguir con chances.

Lamentablemente, depende de que se caigan cinco equipos. O’Higgins (44), Audax Italiano (43), U. de Chile (42) y Cobresal (41) son los que están por encima y mucho mejor perfilados. Eso sí, a la espera de lo que pase con la denuncia que sacude a los Mineros y que podría costarle hasta el descenso en la FIFA.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo puede quedarse afuera de la Copa Libertadores en los próximos días y espera un milagro para soñar con decir presente. Si no, el Cacique apostará todo a la Copa Sudamericana, un premio de consuelo para un equipo que no ha estado a la altura de nada en el año del centenario.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo tendrá que salir a buscar tres puntos de oro para seguir soñando con copas internacionales. Este sábado 1 de noviembre a partir de las 18:00 horas el Cacique visita a Ñublense.

ver también Colo Colo atento: Cobresal saca la voz por denuncia que puede dejarlo sin Copa Sudamericana

Así está Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera 2025

Publicidad