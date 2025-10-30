Universidad de Chile visita a Lanús en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025. El Romántico Viajero sueña con la clasificación, mientras en el Granate ya se imaginan celebrando.

En la ida jugada en Santiago, los Azules rescataron un agónico empate contra los dirigidos por Mauricio Pellegrino. El 2-2 dejó la serie totalmente abierta y ninguno de los dos equipos podrá salir a especular al terreno de juego de La Fortaleza.

El atacante de Lanús que piensa en festejar

Rodrigo Castillo fue una de las grandes figuras en la ida jugada en el Estadio Nacional. El delantero de Lanús anotó dos goles que dejan bien posicionado a su equipo para conseguir el paso a la final en condición de local. Incluso, ya visualiza la celebración.

“Me imagino lo mejor: terminar alegre, festejando en el vestuario, con la gente y con la familia. Es lo que soñamos y proyectamos”, indicó Castillo en conversación con Diario Olé.

En Santiago el partido se jugó sin público debido a la sanción a U. de Chile. Ahora, Lanús podrá contar con sus hinchas. “Influye jugar con nuestra gente. que siempre se hace sentir en La Fortaleza. Esperamos poder aprovechar el apoyo del público a nuestro favor”, explicó el delantero.

Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli ya aseguró su lugar en la definición por la Copa Sudamericana. Castillo confía en meterse en la lucha por el título. “Tenemos chances. Estamos a un partido que va a ser muy difícil, pero con mucha fe de poder pasar a la final”, cerró.

Universidad de Chile y Lanús se enfrentarán este jueves 30 de noviembre en La Fortaleza de Buenos Aires, a las 19:00 horas. Si el partido vuelve a terminar en empate, habrá lanzamientos desde el punto penal para definir al ganador.