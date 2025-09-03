Un 3 de septiembre como hoy, pero en 1989, la selección chilena protagonizó uno de los episodios más vergonzosos de en la historia del fútbol mundial. En el estadio Maracaná, el arquero Roberto Rojas se cortó con una gillete dentro del terreno de juego, culpando a una bengala.

El duelo entre Brasil y Chile, por la última fecha de las eliminatorias a Italia 90 fue un escándalo total. Primero, por la indignación chilena contra la tierra de la samba, y después al conocerse la verdad: El Cóndor reconoció meses después su responsabilidad.

Patricio Yáñez, quien inmortalizó el popular Pato Yáñez en esa triste jornada, manifestó en Deportes en Agricultura que sintió “odio, rabia y dolor. En ese momento que en lo personal no tenía idea de la verdad. Fundamentalmente porque hice el ridículo“.

Agregó que “cuando llegamos en la mañana a Juan Pinto Durán y todos se iban… Yo era tan inocente y mamarto que les dije: quedémonos a entrenar, porque acá el fallo nos tiene que favorecer, o al menos jugar el partido de nuevo o lo que queda. Esa era mi intención“.

“Patito, no se meta en hue…”

“Al otro día voy a ver a Roberto a su casa con otros compañeros, a ver si necesitaba alguna cosa. Y después de eso me acuerdo que, no importa quién fue, me dice: Patito, no se meta en hueás. Listo. Esa visita, 24 horas después de lo que había pasado, y resulta que ahí alguien me ubica y me dice que no me metiera“, complementó.

La prueba que desenmascaró el maracanazo de La Roja. (Foto: Ricardo Alfieri/El Gráfico)

“Por algo desaparecieron los guantes… Y el núcleo duro de Colo Colo lo sabía, no sé si Jaime Pizarro (el resto sí)“, añadió Guarello. “A mí me dijeron que no, me mintieron. Y por eso después me hicieron pebre“, expuso el Pato.

“Pensamos que a Roberto le había caído la benagala. Pero estoy de acuerdo: aún no se ha terminado de contar toda la historia. En algún momento se sabrá la firme, dicen. Algunos como yo queremos creer que ya se sabe todo, otros dicen que no. Es un recuerdo duro“, sentenció Yáñez.

Por cosas del destino, este jueves 4 de septiembre La Roja vuelve al Maracaná, totalmente eliminado camino al Mundial 2026. Brasil recibe a la selección chilena desde las 20:30 horas por la 17° y penúltima fecha.

