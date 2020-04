Roberto Cóndor Rojas recuerda el fatídico Maracanazo: "El tiempo me dio la razón"

El 3 de septiembre de 1989 cambió para siempre la historia del fútbol chileno, con el por entonces arquero de la Selección como protagonista: Roberto Cóndor Rojas y el fatídico Maracanazo en las Eliminatorias para Italia 1990.

El para muchos mejor arquero chileno de todos los tiempos tuvo un mano a mano con RedGol, donde no eludió ningún tema, y rememoró aquella negra jornada de Río de Janeiro.

El Cóndor, desde Sao Paulo n diálogo con La Redgoleta, recordó los episodios de corrupción de la FIFA y Conmebol de los últimos años para hacer un paralelo con su historia.

"Los países pequeños como Chile o Perú, Paraguay, teníamos que luchar dentro y fuera de la cancha. El tiempo me dio la razón. Por lo que pasó en los últimos años, y eso se vivía en esa época. Los jugadores decían que las situaciones eran complicadas, y éramos perjudicados. Fue por mostrar que de una forma errada podíamos tener un buen resultado, pero no es por ahí la cosa. Pero cuando estás delante de una máquina poderosa, el tiempo me dio la razón", dijo Rojas a nuestro medio.