Es uno de los cantantes chilenos con gran presente y futuro en la música en el país y se prepara para un concierto sin precedentes en Club Chocolate.

Clemente tendrá una cita con sus fans el próximo 27 de septiembre en el recinto de Santiago a las 21:00 horas, con entradas aún disponibles en Passline.

Show donde presentará por primera vez en vivo Las Cartas Pendientes, su segundo y reciente álbum. Además de temas de su primer disco, Vaivén.

Justamente en este hay un temazo que muchos conocen, Pensándolo Bien. Y es que esta canción fue la central de la teleserie de La Ley de Baltazar, exitosa teleserie de Mega que “fue un antes y un después” para el cantante, como él mismo cuenta en entrevista con RedCarpet.

Clemente habla de su música y adelanta su nuevo concierto

Sin duda que La Ley de Baltazar cambió la carrera del chileno, que ya en 2023 tuvo doble presentación en Teatro Oriente con éxito de ventas. Una carrera apegada a la música romántica, un riesgo quizás considerando cómo ha roto esquemas el género urbano actualmente.

Pero Pensándolo Bien, que salió en la teleserie de Mega, le dio todo un remezón al camino de Clemente:

“Esa canción marcó dos grandes hitos en mi carrera: esa fue la primera que lancé, mi primer lanzamiento en 2021. Y ahí pasó el tiempo y me la pidieron para la teleserie y para mí sí era una meta algún día sonar ahí. Siento que muchas veces recuerdas una buena teleserie por la historia, pero también uno se acuerda ‘esta canción es la de esa teleserie, yo la escuché ahí'”, explica el cantante.

Siguiendo con su reflexión, Clemente cuenta que “yo dije hay muchas canciones que conozco, cuando era chico, que las conocía por las teleseries, y cantantes que yo escucho. Y algún día tengo que sonar en una teleserie y ahí voy a decir, lo logré”.

Sobre cómo afectó en su carrera, relata también que “fue un antes y un después, cuando me la pidieron empezó a sonar mucho en las radios, la gente se la sabía. De repente andaba por la calle y escuchaba autos con la canción y me miraban y no tenían idea que era mi canción. Era muy surrealista, fue un gran trampolín sonar en La Ley de Baltazar , fue un honor estar ahí”.

“A la música chilena siempre hay que darle espacio, en una producción chilena hay mucho espacio ahí para potenciar nuevos talentos. A mí me ayudó mucho, hay que darle ese espacio a los artistas y a la música chilena“, responde Clemente de esta alternativa para que los cantantes nacionales también destaquen.

Y es que en tiempos en que la música urbana es la gran acaparadora de los lanzamientos, conciertos y redes sociales, Clemente busca ser fiel a su estilo sin cruzar ese camino, o al menos no todavía.

“Yo siempre fui muy romanticón, siempre escuché Juanes, Sin Bandera, Álex Ubago, Luis Fonsi, Laa Oreja de Van Gogh y siempre escuché ese estilo de musica porque me encantaba”, recuerda el artista sobre su estilo de música en la actualidad.

“Desde muy chico cuando partí escribiendo mis canciones siempre fue ese estilo. Y si yo me voy a lanzar y hacer todo lo posible por ser cantante, tengo que ser honesto conmigo mismo. Desde el nombre Clemente, que es mi nombre, conecto conmigo mismo”, continúa.

Sobre elegir su propio camino en la música, Clemente habla de que “quería ser honesto, si me gusta el pop latino, yo quiero que esa sea mi música. Hoy en día lo urbano es muy fuerte y lo encuentro genial, tenían que tener su espacio. Pero si yo fuera del género urbano me estaría mintiendo a mí mismo, no sé si tengo el talento de hacer música urbana. Me gusta el pop latino porque es siempre lo que me ha gustado hacer“.

Ahora, Clemente tampoco se cierra a la idea de mutar o tener colaboraciones con otros artistas tanto de la música urbana como de otros géneros:

“Siempre me han preguntado si estoy abierto a experimentar con distintos géneros y artistas y siempre voy a estar dispuesto. Un artista tiene que estar en constante movimiento. No puedes hacer la misma canción que hace 7 u 8 años. Y las colaboraciones son una buena opción para eso”.

Un ejemplo de esto es Luis Fonsi. Un verdadero exponente de la música romántica que hoy ha mutado a otros géneros y consiguiendo una fama mundial:

“Lo de Luis Fonsi, para mí es uno de mis grandes referentes. He tenido el honor de abrir sus conciertos y compartir con él en Chile. Encontré muy interesante que con Despacito fue un antes y un después, pasó a un nivel mundial”.

Agregando que “empezó a mutar como artista y es un claro ejemplo de que mutar no es malo, siempre manteniéndote fiel a ti mismo. No era otro artista, seguía siendo Luis Fonsi. Eso es importante, experimentar, ser fiel a ti mismo y no perderte”.

Young Cister, Denise Rosenthal y Mon Laferte son algunos de los artistas nacionales que Clemente nombra al momento de pensar con quién le gustaría hacer una colaboración. “Hay que trabajar duro para cumplir ese sueño. Si ya hemos cumplido un par de sueños, por qué no podríamos cumplir esto”, comenta.

Su concierto en Club Chocolate

Hablando del show que tendrá en Santiago el 27 de septiembre, adelanta que “llevo meses preparando con mi equipo este show. Quería hacer algo distinto, es el lanzamiento de mi segundo álbum, ha sido muy especial el cariño que le ha dado la gente a cada una de las canciones”.

“Como es un proyecto tan honesto y personal, quisimos preparar un show que realmente fuera una experiencia. No solo yo cantando desde el escenario al público, sino que fuera una experiencia para vivir, para llorar, para celebrar, saltar y cantar juntos a todo pulmón”, explica Clemente sobre esta presentación el próximo mes.

Sobre las sorpresas, adelanta que “tenemos nuevas canciones, vamos a cantar las canciones nuevas por primera vez en vivo. No se puede contar todo, pero sí puedo decir que no voy a ser el único artista esa noche en Club Chocolate“.

Una canción que podría tener un momento especial como adelanta Clemente, es “La Oportunidad”. El tema tiene toda una producción especial para cuando se lanzó y que también será totalmente distinto para este show en vivo:

“Va a ser distinto el momento de escucharla. Cuando la estábamos produciendo siempre pensábamos ya como va a ser la experiencia en vivo”.

“En las plataformas suena increíble pero en vivo quisimos armar una experiencia. Es la misma canción, pero hicimos cierto juego con los instrumentos, con las voces, quisimos darle una experiencia que en vivo fuera mucho mas potente, más fuerte y que te deje con ganas de saltar, gritando esta canción a todo pulmón”, explica.

Para cerrar, tanto por esta canción como por su show, lanzó: “Yo siempre he dicho si quieres escuchar las canciones ponle play, pero si quieres ir a verlo en vivo tiene que generarte algo, tiene que moverte, tiene que ser una experiencia”.