Pablito Pesadilla es el nombre artístico de Pablo Garrido Pacheco, tiene 29 años y es un reconocido productor yjoven dj chileno, que se ha posicionado en la escena músical de nuestro país.

En RedCarpet tuvimos la oportunidad de conversar con él sobre su más reciente lanzamiento “Fraternidad”, tema en el que colabora con grandes exponentes del género urbano como lo es Polimá Westcoast y Kidd Voodoo.

Pablito Pesadilla nos habla sobre “Fraternidad” y su futuro en la música

Hace algunos días Pablito Pesadilla lanzó su última colaboración con Polimá Westcoast y Kidd Voodoo, llamada “Fraternidad” la cual según nos comenta el joven dj nació del after luego del cumpleaños de Alvarito Díaz.

“Después del concierto de Alvarito fuimos a una disco que es “Fraternidad” una disco que está en Bellavista, luego nos juntamos con Polimá y le mostré un par de pistas de dj’s norteamericanos que me habían escrito para hacer una colaboración (DVBBS, el dúo de hermanos Alex y Chris Van Den Hoef) y le dije a Poli tengo estas pistas este proyecto con estos chicos para ver si podemos hacer algo, entonces empezamos a escuchar las pistas. Le gustó una y me acuerdo que ahí el Poli empezó a tirarse ese corito de “Anda suelta por la fraternidad”, estabamos hablando de lo que había pasado anoche, lo que habíamos vivido, lo bien que la habíamos pasado y todo eso”.

De esta forma el dj nos explica como crearon el concepto de la canción y se dio vida al coro, junto a esto nos comenta cómo surge la idea de unir a Kidd Voodoo a esta colaboración: “Después como a las dos semanas yo me junté con Kidd Voodoo, le mostré la canción y me dijo que le gustaba porque yo ya había filtrado un poquito del tema por TikTok, entonces me dijo que necesitaba escucharla, que le encantó y yo le dije si se quería sumar a la canción y me dijo dale. Ahí yo llamo al Poli por cámara y le dije se va a sumar Kidd Voodoo y me dijo bacan hermano que esté el Voodoo, entonces ahí el grabó y nació está canción que es “Fraternidad”.

Ademas agrega que ahí el comenzó a agregar un poco de sus sonidos: “Armé la estructura de la canción y ahí quedó como lo que escuchan ahora (…) fue algo muy espontáneo, muy natural”.

Ante la interrogante de qué opina sobre el ascenso que ha tenido últimamente Kidd Voodoo en el último tiempo, quien se ha presentado en diferentes escenarios importantes, el más reciente fue el Crush Power Music 2024 y cómo nace la idea de colaborar con él, Pablito respondió: “La idea de colaborar con él, es porque le gustaba mucho ir a Fraternidad entonces por ahí se dio que estuviera ahí y la carrera del Voodoo siento que va muy bien, me encanta lo que está haciendo, su música, el concepto que el trae. Soy muy fanático de él, escucho mucho su música y poder colaborar con alguien que también admiro es bacan“.

El DJ nacional opina sobre la escena musical actual en Chile

Ante la pregunta sobre qué opina sobre lo que está surgiendo últimamente del género urbano y los estilos que se están tomando: “Es bacan como está evolucionando, lo que hace Young Cister es increíble, apuntando a otro nicho de lo urbano un poco más otro estilo, algo más comercial que llega a todo público. Me encanta esa evolución que está teniendo la música urbana hoy en día, sobre todo en la parte de los chilenos que estamos subiendo”.

“Por eso Kidd Voodoo es muy importante dentro de la escena, porque el viene con este concepto, yo creo que él va a ser uno de los pioneros y grandes de este estilo de música urbana”.

La experiencia de Pablito Pesadilla teloneando a grandes artistas como Bad Bunny, Romeo Santos y Wisin y Yandel

El artista responde que estas experiencias han sido muy buenas por el recibimiento del público: “Ha sido muy bacan el recibimiento de la gente en esos conciertos, porque apesar de que son públicos diferentes y en las tres instancias el público ha sido muy respetuoso conmigo, les ha encantado lo que yo he hecho, me han apoyado mucho así que nada más que palabras de agradecimientos a la gente por eso”.

Además aprovechó de agradecer a quienes le han dado la oportunidad de estar ahí, como lo son la productora Bizarro: “Ha sido una linda experiencia poder telonear y llegar a tanta gente, porque por ejemplo con Bad Bunny era un Estadio Nacional y cuando salí adelante a despedirme de la gente hubo un grito gigante, me aplaudieron y fue bacan sentir esa energía”.

A la pregunta de a qué artista sería su sueño telonear, Pablito responde: “Yo creo que compartir escenario con DJ Snake, que es uno de los que yo más admiro, poder telonearlo o colaborar en algo nacional, internacional o juntarme con él en el extranjero sería aún mejor un sueño cumplido”.

Pablito Pesadilla se presentará por segundo año consecutivo en Lollapalooza 2024

Con respecto a lo que se vendrá con su participación en el festival, nos dio un adelanto de lo que podremos ver en marzo: “Siempre va a ir ligado a lo que es la escena urbana, el reguetón​, un poco de electrónica y todo eso. Yo creo que va a ser un set de mucho bacile porque a la gente le gusta eso, cantar, saltar y sobre todo a los chilenos que son buenos para el mambo (…) voy a tratar de que sea algo más transversal, que llegue a todos los estilos, diferente a lo que hicimos el año pasado, en eso estamos trabajando en la parte visual, full para ese show”.