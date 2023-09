El pasado 24, 25 y 26 de junio se realizó la Expogame Concepción 2023, en la que una de las protagonistas del evento fue Margarita Huenuil, más conocida como Laru Chan .

La periodista y creadora de contenidos actuó como host del megaevento de videojuegos que se realizó en la Región del Biobío. Una Expogame que llegará también a Santiago el próximo 13, 14 y 15 de octubre, en donde nuevamente estará presente Laru Chan.

“Es muy bonito acercar esta marca familiar a un evento como Expogame, que no solo es para los gamers más hardcore, sino que no quiere perder también ese ambiente familiar“, adelantó la host de TV y radio que conversó con RedGol para dar un adelanto del evento en Santiago y detallar como se vivió la experiencia en Concepción.

¿Cómo fue como fue la experiencia de la Expogame en Concepción en junio pasado?

Expogame lleva desarrollándose desde 2014 y partió en Concepción. Este año fue una super bonita experiencia, tanto para la organización, como los invitados nacionales e internacionales y para mí como host. Nuevamente tuvimos la oportunidad de mostrarle a la gente de Concepción que se pueden hacer eventos grandes en lugares que no sean Santiago. Realmente se puede tirar toda la carne a la parrilla y llevarle grandes marcas y experiencias a personas que están acostumbradas a tener que viajar a otra ciudad como Santiago para poder vivirlas. La experiencia del público fue super buena.

¿Qué novedades hubo en esta edición de 2023?

Tuvimos la oportunidad de probar todo el sistema de los cristales Expogame a través del Pasaporte. Un sistema que se hizo todo digital y que funcionó super bien. Tuve la oportunidad de conversar con el público y la gente después del evento y estaban super agradecidos. Lo que más se repetía era ‘por favor no se vayan, no nos olviden, no se vayan para siempre a Santiago y quédense con nosotros’.

¿Cómo funciona el Pasaporte Expogame y qué son los cristales?

Cualquier persona que tiene su entrada a Expogame debe activar su Pasaporte. Este Pasaporte va a estar ligado a una pulsera y con ella se va a poder acumular puntos en las diferentes zonas de experiencia del evento. En cada una de estas zonas de experiencia existe una lista de retos que van desde lo más básico, como entrar a la zona y jugar una partida, hasta realizar un pentakill o un headshot o ganar la partida. Cada uno de esos retos entrega cristales en distintas cantidades y estos son cargados a través de la pulsera. Luego la gente puede canjear esos cristales por diferentes premios en la Expogame, como merchandising del evento y productos de distintos tipos de marcas que nos acompañan.

¿Hay algún premio para la persona que acumule más cristales?

La persona que acumula más cristales en Santiago clasifica para enfrentarse en una olimpiada de videojuegos contra la persona que ganó en Concepción. Esto será la Expogame Champions que se realizará justamente en Expogame Santiago en octubre. Quien gane esas olimpiadas se va la Super Nintendo World en Los Ángeles . Hay que recordar que toda la gente que tenga su entrada puede participar de esto siempre que activen su Pasaporte. La idea es que todos se vayan con un premio para la casa y que aprovechen esta especie de juego dentro del evento, para motivar a la gente a que participe y no sea solo entrar y darse una vuelta.

¿Por qué se tomó la decisión de acumular los cristales de forma digital?

Expogame quiso innovar en el tema de las filas a las zonas de experiencia para invitar a la gente a participar. El año pasado esto se realizó a través de las monedas, y este año lo llevamos a un siguiente nivel haciéndolo todo de manera virtual. Las monedas tenían la limitante de que muchas veces se agotaban y era más difícil controlar este material físico. Pese a ello, como se vio que esa experiencia fue positiva y que la gente respondió, se pensó en desarrollar esta versión de cristales de manera más digital, que permite finalmente que la gente acumule un montón de cristales.

¿Qué tipo de competencias y juegos hay para acumular cristales?

En Concepción tuvimos la oportunidad de ver distintos juegos. Uno de los feedbacks que yo escuché mucho es que en algunas zonas de experiencia se repetía el juego, había harto LOL y Valorant, porque entendemos que son videojuegos que están de moda. En Santiago no están confirmados, pero en Concepción tuvimos League of Legends, Valorant y fighting games. Espero que por la fecha en Santiago podamos contar con Mortal Combat y Street Fighter. También juegos mucho más casuales, como Just Dance u Overcooked. La idea es tener para todos los gustos y para distintos tipos de públicos para que nadie se quede fuera.

El gran invitado de la Expogame Santiago 2023

¿Quién es el invitado internacional que vendrá a la Expogame Santiago 2023?

Este año viene Charles Martinet, quien es reconocido por ser la voz de Mario . Además, él tiene un rol muy importante, porque va a dejar de ser la voz del personaje, pero pasa a ser el embajador de Mario. Él es quien representa prácticamente la figura de Mario y uno de sus primeros viajes como embajador es en Chile. En esta ocasión va a poder compartir con sus fans a través del Meet and Chill.

Esto ratifica la importancia de Nintento para la Expogame

Para los chiquillos de la organización, Nintendo es súper importante y somos todos fanáticos. El año pasado tuvimos en Santiago a la voz de Bowser porque en Chile hay muchos fans. Además es una marca que es muy transversal, desde adultos hasta niños pequeños. Es muy bonito acercar esta marca familiar a un evento como Expogame, que no solo es para los gamers más hardcore, sino que tiene también ese ambiente familiar. Por eso es tan importante la figura de Charles Martinet, para nosotros como fans de los videojuegos, como también para quienes se están iniciando.

¿Qué otros invitados se sabe que van a venir en la Expogame de Santiago?

En Concepción estuvo Toño Pepe Macías (voz de Deadpool y Capitán América) que se fue muy contento. En esta ocasión, en Santiago además de Charles Martinet, tenemos invitados nacionales. Estará Tomás El Amigo, del podcast Tomás Va a Morir. También estará Javi Geek, que está muy de cerca y metida en la industria de los videojuegos. Además va a estar Shelao , el streamer que estuvo participando en la Velada del Año 3 con Ibai. Me imagino que nos va a poder compartir un poco de esa experiencia representando a Chile. Lo bueno es que la gente tiene la posibilidad no solamente de ir y sacarse una foto con ellos, sino que de conversar un rato.

¿Qué cosas diferentes se podrán encontrar en la edición de Santiago en comparación a la de Concepción?

Por ahora tenemos confirmado a los invitados que van a tener interacciones y actividades en el escenario. Entonces no solo si tienes entrada Swag o Meet and Chill vas a poder verlos, sino que también el público general. Otra novedad será respecto a los cosplays, ya que quienes lleguen con su traje puesto al evento van a poder entrar completamente gratis. Quienes van con cosplay y ya compraron su entrada van a tener la posibilidad de asignarsela a algún acompañante. También la gente que fue a Expogame Concepción tiene un descuento para la edición de Santiago.

¿Qué tipos de entradas hay para la Expogame Santiago?