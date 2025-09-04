La selección chilena vuelve al ruedo esta noche para visitar a Brasil en el Estadio Maracaná. De la mano de Nicolás Córdova el equipo de todos comienza a vivir una nueva etapa, con un importante recambio de jugadores tras quemar hasta lo último a la llamada generación dorada.

Por lo mismo, es hasta irreal pensar en un buen resultado en suelo brasileño, sobre todo considerando que la Roja es la absoluta colista en estas Eliminatorias tras apenas sumar 10 puntos en 16 partidos.

En ese sentido, uno que salió a pedir paciencia a los hinchas chilenos fue Claudio Borghi, quien en su calidad de comentarista en ESPN afirmó no se debe enterrar a nadie si la derrota es más abultada de lo deseado en el Maracaná.

“No empecemos a crucificar jugadores ni entrenadores”

El Bichi partió diciendo que “Nicolás Córdova lo que hizo fue citar a algunos jugadores con algo de experiencia y juveniles. Lo hizo pensando en dos cosas, para evaluar jugadores para el Mundial Sub 20 y para estos partidos ante Brasil y Uruguay”.

Esta noche parte la nueva selección chilena de Nicolás Córdova. | Foto: Photosport.

“Eso lo encuentro maravilloso, porque… ¿hace cuanto que Chile no organiza un mundial Sub 20? Desde 1987. Entonces está evaluando en esta selección jugadores para ese torneo”, agregó.

En ese sentido, el comentarista declaró que “le pidieron casi como un favor dirigir estos últimos partidos de las Eliminatorias, porque él no quería. Después, en el Mundial, se le va a evaluar su trabajo”.

Para reforzar su idea, Borghi trajo a colación un hecho del pasado: “Recuerdo un chico al que yo quería mucho, que era una de las mayores proyecciones del fútbol chileno: Alex Varas. Él jugó un partido ante Perú y le hicieron seis goles en 1995. Desgraciadamente nunca pudo ser lo que pintaba”.

“Ojalá que ante Brasil si el resultado es adverso por una gran cantidad, no empecemos a crucificar jugadores ni entrenadores”, concluyó el Bichi.

¿A qué hora juega la selección chilena vs Brasil?

La Roja enfrentará al scratch desde las 20:30 horas en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Este duelo será válido por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.