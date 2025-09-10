El sueño de llegar a un nuevo Mundial terminó en una pesadilla inolvidable para la selección chilena. La Roja igualó con Uruguay sin goles en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, sentenciando su terrible proceso siendo colista en la peor campaña de su historia.

La situación es crítica, pero con la mira puesta en el futuro, es el momento que buscar soluciones. La primera será encontrar al sucesor de Ricardo Gareca, una tarea que quedó en manos de Nicolás Córdova hasta la decisión final en 2026.

Y si bien el DT de las inferiores de la Roja ha dejado claro que quiere enfocarse en el Mundial Sub 20, lo cierto es que su labor al mando de la Roja podría extenderse. Esto, ya que es el principal candidato de la ANFP para quedarse en la banca de nuestro país.

La ANFP se toma en serio la continuidad de Nicolás Córdova en la selección chilena

Si bien no es oficial, el nombre de Nicolás Córdova está tomando mucha fuerza para la banca de la selección chilena adulta. Más allá de opiniones, la visión en la ANFP con el interino parece ser la misma y no ven con malos ojos que se quede por más tiempo.

Nicolás Córdova es quien toma la delantera para ser el técnico de Chile de cara al 2026. Foto: Photosport.

Así por lo menos lo reveló el periodista Cristián Arcos en Los Tenores de Radio ADN. “Si vas a traer a la adulta otra vez a alguien como Gareca por la mirada que tiene del fútbol… me gusta más Gustavo Álvarez“, estaba explicando el reportero.

Ahí que aseguró que lo mejor es dejarlo en las inferiores de la selección chilena. “La mirada que tiene Córdova de los menores es tan clara que lo dejaría, porque tiene la película clara“.

No obstante, destapó que en la ANFP el nombre de Nicolás Córdova es el que más gusta para liderar este nuevo proceso. “El dato que maneja el equipo de ADN, es que Córdova es el candidato N°1 para la selección“.

Desde la entidad han remarcado que no habrá una decisión oficial hasta fin de año o comienzos del próximo. Esto le da aún un margen al DT para mostrarse junto al plantel que está dejando armado y así jugarse su opción.

Nicolás Córdova da vuelta la página por ahora y se mete de lleno en lo que será el Mundial Sub 20 con Chile. El técnico tiene un importante desafío con la Roja antes de seguir buscando alternativas para la adulta.

¿Cuáles son los números de Nicolás Córdova con Chile?

Entre la adulta y las inferiores, Nicolás Córdova ha logrado disputar un total de 21 partidos oficiales con Chile. En ellos ha conseguido 7 triunfos, 4 empates y 12 derrotas, con 21 goles a favor y 35 en contra.

¿Cuándo juega Chile?

Mientras se define quién será oficialmente el nuevo DT, Nicolás Córdova trabaja con la mira puesta en los amistosos que se le vienen a la selección chilena. La Roja volverá a la acción en octubre próximo enfrentando a Perú y un rival desconocido hasta ahora con programación por definir.

