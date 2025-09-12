Es tendencia:
Campeón del mundo radicado en Bolivia: La Roja fue el punto de inflexión para la clasificación verde

Defensa de Argentina en México 86 y conocedor del fútbol boliviano reveló que la selección chilena fue el detonante de la clasificación de La Verde.

Por Diego Jeria

© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTRevelan que Bolivia empezó a clasificar contra Chile.

La selección de Bolivia ya está clasificada a la inédita repesca internacional para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. La Verde terminó séptima en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas dejando sin nada a Venezuela, Perú y Chile.

Es decir, mientras la selección chilena ya no tiene nada que hacer, en Bolivia aún se ilusionan con llegar al Mundial, y precisamente La Roja tiene mucho que ver con la sorpresiva campaña de La Verde.

Según el campeón del mundo con Argentina en México 86, y radicado en Bolivia hace 23 años, Néstor Clausen, Bolivia agarró vuelo tras ganarle a Chile en Santiago (1-2) por la octava fecha.

Haber ganado en Chile, eso provocó que nunca más se hablara del proyecto… Después de esa victoria en Santiago sólo se hablaba de las posibilidades de llegar al Mundial“, reveló Clausen en conversación con La Tercera.

¿Le creemos? DT de Bolivia explica la “verdadera” razón por la que se fueron a jugar a El Alto

Ganarle a Chile: ponerse a estudiar inglés

El ex defensa agregó que “eso fue un impulso anímico muy importante. Hace mucho que Bolivia no ganaba como visitante y hacerlo contra Chile provocó que, incluso desde la dirigencia, se pensara que se podía clasificar”.

El triunfo de Bolivia contra Chile en el Estadio Nacional: el punto de inflexión para la clasificación verde.

“Vencer en Chile imagínate lo que fue. La selección había perdido cuatro de los primeros cinco partidos. Pero llegó este entrenador (Óscar Villegas) que había dirigido Always Ready, que es el equipo del presidente de la federación”, complementó.

Néstor Clausen sentencia que “ganar en Chile provocó mucho en el periodismo boliviano, en la gente y hasta el mismo presidente les dijo a los jugadores que empezaran a estudiar inglés“.

Junto a ganar en Santiago, Bolivia tampoco perdonó a Chile de local y le ganó a La Roja por 2-0 en la altitud de El Alto, por la decimosexta y antepenúltima fecha, duelo que sentenció la eliminación nacional y la salida de Ricardo Gareca.

