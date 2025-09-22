La visita de U. de Chile a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana dejó una importante polémica. Desde Perú denunciaron que hinchas azules asistieron al partido disputado en el Estadio Alejandro Villanueva, pese a la sanción de la Conmebol.

El cuadro limeño acusó que barristas de la U ingresaron al recinto usando credenciales de prensa, burlando así lo impuesto por la Confederación Sudamericana de Fútbol. La denuncia ya está en las oficinas de Asunción.

Juan Cristóbal Guarello reaccionó a este grave hecho y adelantó el castigo que recibiría el Romántico Viajero. “Este compadre, que no sé si entró a través de una página partidaria, se anduvo exhibiendo en redes sociales“, partió diciendo el periodista.

“Lo que hizo este tarado le puede salir caro. No le van a hacer perder los puntos, pero le van a hacer perder plata. Cuidado con eso, porque la Conmebol es muy rápida para castigar y sacar plata, y acá la U se la dio en bandeja a la Conmebol“, advirtió.

Alianza Lima acusó a U. de Chile ante Conmebol | Photosport

ver también La sorpresa que prepara Álvarez para la revancha de U. de Chile contra Alianza

Alianza Lima denuncia a U. de Chile ante la Conmebol

Desde Alianza Lima avisaron a Conmebol que los supuestos hinchas infiltrados de U. de Chile “realizaron publicaciones a modo de provocación en el estadio, lo cual podría haber tenido consecuencias negativas para nuestra institución y poniendo en peligro al público en general“.

Publicidad

Publicidad

“Solicitamos a vuestra organización que puedan reforzar los oficiales de seguridad Conmebol (de nacionalidad neutra) que se asignen en el partido de vuelta. Asimismo, requerimos que los mismos puedan estar presentes en el aeropuerto en Chile, a fin de garantizar la seguridad y correcto desembarque -y posterior salida- de nuestra delegación”, agregaron.