En la clasificación de Universidad de Chile a la semifinal de la Copa Sudamericana hubo varios rendimientos altos. Charles Aránguiz fue uno de ellos y así lo demuestran los fríos números.

El Romántico Viajero si bien sufrió más de la cuenta ante los Íntimos, pudo sacar la tarea adelante y meterse entre los cuatro mejores de la competición internacional. Los dirigidos por Gustavo Álvarez ganaron por 2-1 con anotaciones de Lucas Assadi y Javier Altamirano.

La cifra impresionante de Charles Aránguiz

Cuando Charles Aránguiz decidió dejar Inter de Porto Alegre y firmar por Universidad de Chile a mediados del 2024, existían muchas dudas por su físico. En Brasil decían que ya no estaba para la alta competencia, pero esas dudas prontamente las despejó en el Bulla.

El Príncipe es el líder futbolístico de la gran campaña a nivel internacional que han realizado los dirigidos por Gustavo Álvarez. Incluso ante Alianza Lima, tuvo que lucir la jineta luego de la lesión que le impidió estar presente a Marcelo Díaz.

En el partido de vuelta ante los Íntimos, Aránguiz dejó una estadística que lo alza como uno de los mejores de la U y bien dicen que los números no mienten. El puentealtino alcanzó una efectividad en sus pases del 98%. Sí, en cuartos de final de una copa internacional.

En concreto, Charles Mariano Aránguiz Sandoval falló solo 1 pase de 45. A los 36 años, el Príncipe demuestra que está más vigente que nunca y quiere darle la segunda Copa Sudamericana de su historia a su querida Universidad de Chile.

En el 2025 Aránguiz ha disputado 33 partidos, anotando 8 goles y entregando 5 asistencias. Es uno de los pilares del Romántico Viajero y Gustavo Álvarez espera seguir sacando lo mejor del bicampeón de América con La Roja.