Universidad de Chile ya piensa en lo que será la semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús. Jaime Pizarro avisó si estará disponible el Estadio Nacional.

El León se metió entre los cuatro mejores de la “otra mitad de la gloria”, por lo que es imposible no ilusionarse con repetir el título de 2011. Antes, deben enfrentar al Granate, equipo que viene de dejar en el camino a Fluminense y que no será para nada fácil.

La U y el Estadio Nacional

Universidad de Chile no pudo contar con el Estadio Nacional ante Alianza Lima, debido a la preparación de la Copa del Mundo Sub 20. Los Azules si bien lograron la clasificación a la semifinal en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, extrañaron el lugar donde hacen de locales.

ver también No todos brillaron: Juan Cristóbal Guarello eligió al peor de U. de Chile ante Alianza Lima

Pese a que no pueden jugar con público, para el Romántico Viajero es fundamental contar con el recinto de Ñuñoa para la llave con Lanús. Sin embargo, Jaime Pizarro les dio una mala noticia. Todo indica que no podrán jugar en el principal reducto deportivo del país.

“Nuestra responsabilidad de acuerdo a los compromisos es que el estadio se entregó con una anticipación y se recibe también con un plazo adicional. Nosotros buscamos que en todas esas situaciones podamos acortar los plazos”, comenzó explicando el ministro del Deporte en Radio ADN.

Pese a estas palabras, Pizarro fue claro que es muy difícil que la U pueda usar el Estadio Nacional. “En principio yo imagino que no, salvo que existan condiciones que después lo cambien“, detalló el secretario de Estado.

Publicidad

Publicidad

Pizarro está enfocado en el Mundial Sub 20. Imagen: Photosport

El Mundial Sub 20 finaliza el domingo 19 de octubre y de acuerdo a Bolavip, U. de Chile jugaría la ida como local ante Lanús el jueves 23 de octubre. Habrá que esperar si el Estadio Nacional logra estar disponible para la semifinal de la Copa Sudamericana.