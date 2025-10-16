La Roja sigue buscando entrenador. Mientras la gran mayoría sueña con la posibilidad de que Manuel Pellegrini asuma en el Equipo de Todos, otros buscan opciones más cercanas para el futuro de la selección. El nombre de Gustavo Álvarez, hoy en U. de Chile, atrae a varios.

El entrenador tiene contrato con los azules hasta diciembre de 2026, pero dejó claro que evaluará su situación a fin de año y podría hacer un cambio. Hace unos días, descartó tener una oferta de Perú, como sugerían algunos rumores.

Gonzalo Jara es uno de los que pide a Gustavo Álvarez para Chile. “Con poco hizo mucho. Esa es la realidad, eso destaca a un entrenador también. Álvarez tiene una cláusula, no es muy alta para una selección si se le hace un ofrecimiento”, manifestó desde su espacio en Radio ADN.

“Escuchar a la gente en Perú (que viene por Gustavo Álvarez)… A mí me encantaría escuchar a la gente en Chile y para mí, él es el gran favorito, y lo digo con mucho respeto, para dirigir a la selección chilena, Es alguien que está en contacto y que conoce el fútbol chileno, le ha ido bien“, indicó.

Gustavo Álvarez es el candidato favorito de Gonzalo Jara para la Roja | Photosport

¿Gustavo Álvarez a la Roja? Qué ha dicho sobre su futuro

En medio de los rumores que lo vinculaban a Perú, Gustavo Álvarez reveló que “no he recibido ofertas de nadie. Cuando tengo contrato con un club y me llaman, inmediatamente los contacto con mi representante. Soy muy respetuoso en ese sentido”.

“(Los rumores desde Perú) comenzaron cuando le ganamos a Alianza Lima, porque el equipo dejó una buena imagen. Además, yo dirigí allá, en Sport Boys y Atlético Grau, y me fue bien. ¿Si estoy en una lista de candidatos? Seguramente, pero eso no dice nada, es algo común en el fútbol y si luego hay algo concreto, lo tendrá que ver mi representante“, agregó.