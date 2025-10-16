Gustavo Álvarez ha tenido una acalorada semana en Universidad de Chile, luego de que se filtró por medio de una publicación la idea de dejar el club al final de la temporada para emigrar a la selección de Perú.

Todo esto, en voz de un dirigente de Azul Azul, quien expuso que el argentino ya tenía todo encaminado para abandonar a la U al final del año, lo que molestó al entrenador.

Fue en el mismo diario El Mercurio que Álvarez descartó esta situación, por lo que aprovechó de contar que en su tiempo en Chile vino un equipo argentino a buscarlo.

“Cuando llegué a un acuerdo con la U, al día siguiente me ofrecieron a un club grande de Argentina con un sueldo mucho mayor al que tengo acá, pero dije que no, porque esa es mi forma de trabajar”, contó.

Gustavo Álvarez contó el equipo que se lo quiso llevar de la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Qué equipo argentino quería a Gustavo Álvarez?

Fue el periodista Marcelo Díaz, en TNT Sports, quien reveló información sobre esa historia que contó Gustavo Álvarez, donde explicó que es verdad que lo vinieron a buscar desde Argentina.

“El club argentino fue Newell’s Old Boys. Lo llama después de que sale campeón con Huachipato“, detalló el reportero de los azules.

En ese sentido, dejó en claro que Gustavo Álvarez ya tenía todo encaminado con Universidad de Chile, por lo que respetó su palabra con los azules y no volvió a su país.

“Él ya estaba en negociaciones con la U, llega a acuerdo y lo llama Newell’s“, explica Marcelo Díaz, dejando en claro que el técnico argentino cumplió con lo pactado.

