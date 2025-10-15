Gustavo Álvarez volvió hablar esta jornada en una publicación del diario El Mercurio, donde aclaró la situación de una salida anticipada de Universidad de Chile para ir a la selección de Perú.

Eso no fue todo, porque también aclaró su idea de hacer una evaluación al final de la temporada, que fue tomada como despedida de la U, para proyectar el trabajo para 2026.

En esa misma línea, fue el entrenador que dijo que ahora “no he recibido ninguna oferta”, por lo que está centrado en su trabajo en la U, por la semifinal de la Copa Sudamericana y la lucha en la Liga de Primera.

Dentro de esa conversación reveló un momento que vivió recién llegado a los azules, cuando lo llamaron desde un club grande de Argentina, incluso con mejores condiciones económicas.

El entrenador de la U asegura que es la única oferta que le ha llegado en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Cuál fue la respuesta de Gustavo Álvarez?

Gustavo Álvarez es el nombre protagonista del fútbol chileno, donde ya se sabe que es seguido por la selección de Perú y es uno de los candidatos para la selección chilena.

Más allá de dejarse querer, el entrenador quiere demostrar que cumple con su palabra, por lo mismo contó una oferta que recibió al inicio del proceso con la U, que era muy importante.

“Le cuento una anécdota: cuando llegué a un acuerdo con la U, al día siguiente me ofrecieron a un club grande de Argentina con un sueldo mucho mayor al que tengo acá, pero dije que no, porque esa es mi forma de trabajar”, explicó.

En ese sentido, también se refirió a su cláusula de salida de 1,2 millones de dólares: ¿”¿Le cuento algo? Si me quisiera despedir, mi indemnización sería de 100 mil dólares. Pero no es una queja, como le digo: esa es mi forma de trabajar y así ha sido siempre”.

