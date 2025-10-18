Fue campeón en la U de Chile y ahora entrega fórmula para el nuevo estadio: “Quedaría al lado”

Universidad de Chile entra en la recta final de la temporada. Los azules dirigidos por Gustavo Álvarez miran la Liga de Primera para dar el batacazo y una remontada histórica. Pero a su vez tienen la mente puesta en la semifinal de Copa Sudamericana ante Lanús.

En medio de este escenario más que provechoso, es que se deslizó la chance de un nuevo estadio. Lo que podría ser aprovechando el gran nivel de instalaciones que tiene en el Centro de Entrenamiento Azul (CDA). Complejo que hasta fue destacado por la FIFA y se utilizó por las mejores selecciones en el Mundial Sub 20.

Así las cosas, en está ocasión fue Gonzalo Jara el que propuso una importante fórmula que podría abaratar costos y hasta beneficiar a más equipos en la capital del país. El central que fuese campeón con la U en 2017, detalló un particular trueque que podría realizar el Romántico Viajero.

Esto se dio en Todos Somos Técnicos cuando comenzaron a analizar el presente de la fecha. En ese instante se hizo un mea culpa por la falta de estadio para la U. El primero en lamentar dicha situación fue Johnny Herrera. “Al CDA le faltó una parte hotelera. En un tiempo habían piezas arriba, cuando nos tocaba entrenar doble turno”, aseguró el samurái azul.

Pero luego vino Jarita con su nueva propuesta para la concesionaria de Azul Azul, lo que se da justo cuando por culpa de Dua Lipa tendrá que dejar el Estadio Nacional.

“El CDA con un estadio al lado. Podría ser el estadio compartido con Palestino en La Cisterna. Le quedaría ideal, y prácticamente al lado”, apuntó con el dedo. Una condición que ya ha sido mencionada y que ahora podría tomar fuerza con las remodelaciones que se han realizado en el recinto de parte de los árabes.

Para Gonzalo Jara debería realizarse una remodelación total en el Estadio La Cisterna entre la U y Palestino

Incluso el círculo virtuoso podría permitir un respiro al Estadio Nacional y que más clubes pudiesen jugar en horarios nocturnos para así utilizarlo en torneos internacionales. Aunque para ello, la inversión debería ser importante ya que de momento La Cisterna solo puede recibir a seis mil personas como máximo aforo.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile vuelve a jugar el próximo 23 de octubre cuando reciba a Lanús por la ida de semifinales de Copa Sudamericana. Luego vendrá el clásico universitario tres días más tarde en el Claro Arena. Finalmente el 30 de octubre será la revancha en Buenos Aires ante el cuadro que dirige Mauricio Pellegrino.

