Se viene el gran desafío del año para la Universidad de Chile. El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez se plantará en las semifinales de la Copa Sudamericana, ante Lanús, en un ida y vuelta que promete ser adrenalínico.

El elenco laico recibirá, primero en el Estadio Nacional, al Granate, para luego viajar a Buenos Aires, en busca de la segunda final de su historia. Las fuerzas se concentran en aquel duelo.

Sin embargo, al otro lado de la Cordillera también ponen todas sus energías en las semifinales de la Copa Sudamericana. Lanús no tan sólo lo hará con la ventaja de definir en casa, sino que también con la tranquilidad de liderar el Grupo B del torneo argentino, tras derrotar a Godoy Cruz por 2-0.

Habla el capitán de Lanús

Experimentado y con una larga trayectoria, Lautaro Acosta es un jugador emblemático de Lanús. Empezó en el Granate, debutando en 2006, para en 2008 pasar al Sevilla. Tras tres temporadas en España, tuvo un retorno breve a Boca Juniors y, luego, nuevamente a Lanús, donde está desde 2013.

Es por ello que su palabra vale oro. Tras el duelo ante los mendocinos, enfrentó los micrófonos de la prensa y analizó la tremenda posibilidad que significa una semifinal ante la U.

“Ahora sólo pensamos en la Copa, porque sabemos que lo que viene es muy importante para la institución. Una semifinal de Sudamericana no se juega todos los días“, empezó diciendo el delantero de Lanús.

“Tenemos puesta la cabeza en el jueves. Sabemos que será un partido complicadísimo, que ellos tienen un gran equipo y que no será una serie fácil“, resaltó el emblema de Lanús.

Lautaro Acosta es un emblema de Lanús | Getty Images

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana?

El Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. La vuelta, se jugará la semana siguiente, el jueves 30 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires.

