El triunfo de la U de Chile ante Palestino le puso más picante a lo que promete ser un Clásico Universitario de aquellos. La próxima semana el Bulla enfrenta a Universidad Católica en un duelo clave en la pelea por la clasificación a copas internacionales.

Ambos equipos están empatados con 42 puntos, por lo que seguir sumando de a tres será clave. El que puede sacar ventaja es la UC, que este fin de semana enfrentará a Everton intentando recuperar el segundo puesto, pero también cuidándose de las tarjetas amarillas.

Tal como pasó en su rival con Charles Aránguiz, los Cruzados podrían sufrir bajas importantes para el encuentro. De hecho, son un trio de titulares los que están en capilla y que deberán evitar a toda costa ser amonestados contra los Ruleteros.

Tres titulares de Universidad Católica en capilla para el Clásico Universitario

Universidad Católica debe tratar de evitar la mayor cantidad de errores de cara al Clásico Universitario. Los Cruzados tienen tres jugadores en capilla para lo que será el duelo con la U, por lo que no puede arriesgarse a perderlos si quiere pelear por los tres puntos.

La Católica tiene a tres jugadores en capilla previo al Clásico Universitario ante la U. Foto: Photosport.

El primero y quizás más importante de todos es Fernando Zampedri. El capitán y goleador de la UC está a una amarilla de quedarse afuera del encuentro en el que está llamado a brillar para ayudar a los de la franja.

El segundo es Daniel González, defensa y uno de los pilares del proceso de Daniel Garnero. El zaguero es uno de los nombres fijos en el esquema del DT y ante las dudas que han dejado otros jugadores en ese puesto, debe tener cuidado con ser amonestado.

El tercer en la lista es Clemente Montes. El delantero regresó de la selección chilena y se sumó a los trabajos para el choque con Everton, donde asoma como titular.

La UC no puede ceder nada de terreno al Romántico Viajero si es que quiere soñar con ir directo a Copa Libertadores. La U tiene un partido pendiente, también con los Ruleteros, que le permitirían sumar tres puntos más y así ajustar por completo las cosas.

Universidad Católica ruega para que ninguno de los tres jugadores en capilla vea una tarjeta amarilla y que el resto se cuide de las rojas. Los Cruzados han tenido un alza que no quieren desaprovechar para poder ir una vez más a torneos internacionales.

¿Cuándo y a qué hora es el Clásico Universitario entre la U y Católica?

La U de Chile y Universidad Católica se enfrentarán en un Clásico Universitario clave en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2026. El encuentro está programado para el próximo domingo 26 de octubre a partir de las 12:30 horas en el Claro Arena.

Así están la U y Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

