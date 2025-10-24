Universidad Católica revela los cuatro motivos para no suspender el clásico con U de Chile: “No hay ventaja deportiva”

Universidad Católica quiere seguir con su invicto en el Estadio Claro Arena y este domingo recibe a la U de Chile en una nueva versión del clásico universitario. Los azules vienen de empatar ante Lanús en Copa Sudamericana por lo que presentarán un equipo mixto en San Carlos de Apoquindo.

Así lo reveló el propio entrenador Gustavo Álvarez, aunque indicó que no por esta medida será un equipo suplente como se especuló en un principio. ”Necesitamos ganar el domingo, porque es una final. Hay que trabajar, alimentarse y descansar. El que juegue el domingo tiene un solo objetivo: ganar”, enfatizó el DT del Romántico Viajero.

Es que este partido es determinante para la definición del torneo. Un empate y posteriormente el triunfo de Coquimbo Unido, dejará a los piratas como nuevos campeones del fútbol chileno. Por lo que la U no tiene margen de error este domingo 26 de octubre.

¿Porqué no se suspendió el clásico universitario?

El clásico universitario desató varias suspicacias especialmente porque desde la U se pidió la suspensión ya que se da en medio de la llave por Copa Sudamericana. Sin embargo, fue la dirigencia de Universidad Católica la que salió a explicar los cuatro motivos que impidieron la reprogramación de este partido.

“La consideración es la misma, si fuese cualquier otro rival. Lo primero sería dejar al equipo dos semanas sin jugar, cuando estamos en una buena racha”, lanzó de entrada Juan Tagle, presidente de Cruzados, en conversación con Radio Cooperativa.

Juan Tagle le explicó personalmente a Michael Clark los motivos para no suspender el clásico universitario

“No había una fecha de fin de semana para jugar este partido. En la semana nos complica a nosotros, a nuestro público y la comunidad”, complemento por el segundo motivo que intervino.

Tras ello, apuntó al acuerdo que hubo está semana entre la ANFP y TNT Sports. Por lo que tuvo que hablar directamente con Michael Clark para aclar la situación.

“Yo tuve una conversación con el presidente de la U y le expliqué el tema. Veníamos saliendo de la negociación con TNT y lo que más nos pidieron es que no se suspendan los clásicos con equipos de altas convocatorias. Suspender el clásico era incongruente, y además en el reglamento se cumplían los plazos”, aseguró al medio citado.

“No veo ventaja deportiva, los equipos que juegan más seguido llegan mejor”, sentenció Tagle sobre lo que será el duelo de este domingo.