U. Católica pide el regreso de Carabineros a los estadios: “Necesitamos su apoyo”

El fútbol chileno tendrá varios cambios para la temporada 2026, porque la ANFP y TNT Sports anunciaron un nuevo acuerdo que asegura un año entero de competencias y una nueva norma para limitar las reprogramaciones de partidos, lo que promete ser una mejora importante a nuestra liga.

En ese contexto es que Juan Tagle, presidente de Cruzados y parte de la mesa que negoció con TNT Sports, se refirió a otro gran problema que afecta al fútbol chileno: la seguridad. La invasión de cancha en el duelo entre Everton y U. Católica muestra que se necesitan reformas urgentes.

“Esto se enfrenta, primero, con tecnología. Y ahí tenemos mucho que avanzar, tener todos los estadios con sistemas de cámaras con analíticas que permitan identificar a esas personas no solo en el momento, sino de antes con reconocimiento facial y el Registro Nacional de Hinchas“, dijo.

“Segundo, insisto, y puede ser controversial, pero necesitamos el apoyo de la fuerza pública. Si ven las imágenes, en Viña del Mar hubo un momento en que estaba la fuerza pública dentro de la cancha observando estas agresiones que incluso pudieron tener consecuencias mayores”, comentó.

Juan Tagle, timonel de U. Católica, habló sobre la seguridad en el fútbol chileno | Photosport

U. Católica pide el regreso de Carabineros a los estadios

“Después, Carabineros recibió la orden para entrar y ahí se acabó el problema. Entonces también necesitamos un buen entendimiento con la autoridad en casos extremos, porque se estaban cometiendo delitos flagrantes y la autoridad estaba observando. Eso no corresponde”, señaló Juan Tagle.

“Son varios los caminos, pero lo primero es la tecnología, seguir trabajando en eso. Nosotros en el Claro Arena apostamos por un estadio sin rejas y no hemos tenido incidentes. Y no digo que estoy seguro de que nunca va a ocurrir, pero sí estoy seguro de que si alguien entra a la cancha o lanza algo, lo vamos a identificar e impedir que entre de nuevo al estadio“, ejemplificó.

“Eso es lo único que funciona. Y para momentos críticos, necesitamos el apoyo de Carabineros, que son los únicos que tienen imperio de la fuerza, que están armados y entrenados, y que pueden enfrentar situaciones como las que vimos el domingo en Viña“, cerró.