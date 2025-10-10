Es tendencia:
U. Católica

Termina su préstamo y le mete presión a U. Católica: “Me encantaría seguir acá”

U. Católica venció a Ñublense en su partido pendiente de la Liga de Primera. Más tarde, la figura del encuentro manifestó sus ganas de seguir en el club.

Por Javiera García L.

Eduard Bello dejó claras sus intenciones en U. Católica
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTEduard Bello dejó claras sus intenciones en U. Católica

U. Católica sigue en racha y por ahora se está quedando con el Chile 2 en la Liga de Primera. Este jueves, los cruzados superaron a Ñublense en su partido pendiente y llegaron a 42 puntos, convirtiéndose en los nuevos escoltas de Coquimbo Unido en la tabla de posiciones.

El duelo se definió gracias a un espectacular tiro libre de Eduard Bello a los 6′. El delantero venezolano, quien está a préstamo desde Barcelona de Guayaquil hasta fin de año, anotó así su quinto gol de la temporada.

Más tarde, Bello declaró: “No hicimos un buen partido, no estuvimos tan claros en 3/4 de cancha, tuvimos muchas pérdidas de balón. Nos complicamos nosotros mismos porque en esas pérdidas, ellos tuvieron ocasiones claras en donde nos pudieron haber marcado el empate o hasta dos goles”.

Estos partidos trabados a veces se ganan por pelota parada y resultó de esta forma, así que estoy contento por eso“, dijo. Pero no solo eso. Además, se refirió a su posibilidad de continuar en U. Católica, siempre y cuando los cruzados lo compren al fin de su cesión.

Terrible análisis de Gary Medel tras opaco triunfo de Católica sobre Ñublense: “En el juego fue una…”

Eduard Bello quiere continuar en U. Católica

Me encantaría seguir acá, obviamente, pero no depende de mí. Vamos a paso a paso, aun queda tiempo para tener esas conversaciones. Trato de ganarme las cosas día a día en los entrenamientos, en mi cuidado personal fuera de la cancha. Eso termina dando resultados”, declaró.

U. Católica buscará estirar su buen momento en el regreso de la Liga de Primera. Eso sí, saldrá del Claro Arena. El domingo 19 de octubre, los cruzados chocarán contra Everton en el Estadio Sausalito por la fecha 24 del fútbol chileno.

