Adelantan que la Supercopa entre Colo Colo y la U no se va a jugar: “Me juego lo que…”

En enero se tendría que haber jugado la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, sin embargo, los ágiles de la ANFP no han logrado que se dispute el partido.

El encuentro entre los campeones de la Liga de Primera y la Copa Chile de 2024 está pactado para este domingo en el estadio Santa Laura, ya están a la venta las entradas, pero no está claro si se jugará.

En la U ya avisaron que quieren suspender el encuentro porque cuatro días después visitan a Alianza Lima por la Copa Sudamericana; mientras que en el Cacique quieren jugar sí o sí. La pelota la tiene la ANFP y las autoridades.

ver también Abogado de la U se lanza contra la Conmebol y va por la apelación: “No tenemos responsabilidad…”

Patricio Yáñez apuesta a que se suspende la Supercopa

La realización de la Supercopa entre Colo Colo y la U está en una nebulosa, no obstante, hay voces que apuntan a que el partido no se va a jugar este domingo.

El ex jugador de los albos y actual comentarista de radio Agricultura, Patricio Yáñez, indicó que tiene una corazonada y que el Superclásico se va a volver a aplazar.

Colo Colo y Universidad de Chile tienen que jugar la Supercopa. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Lo van a suspender… Me juego lo que quieras, ya es demasiada presión, hay tantas cosas que pasan. El partido lo podrías haber puesto en otro espacio”, dijo el Pato.

“Poner justo el partido antes de (la Copa Sudamericana), cuando hay fecha, es un despropósito”, cerró Yáñez.

ver también “Puede jugar en Europa”: Pablo Solari elige al mejor jugador de Colo Colo

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.

Publicidad