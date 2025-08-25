Una verdadera batalla campal se vivió en el Lucio Fariña de Quillota tras el pitazo final del 2-2 entre Deportes Limache y O’Higgins de Rancagua. ¿El protagonista? Guillermo Pacheco.

El defensor tomatero vio la tarjeta roja y tras cartón se le soltó la cadena como nunca partiendo contra la banca celeste a agredir a un integrante rival. Al ver que todos iban a camarines, Pacheco se fue corriendo a dicha zona a seguir la “pelea”.

Ahí fue que su propio entrenador, Víctor Rivero, lo siguió corriendo hasta zona mixta para evitar mayor sanción, con un descontrolado jugador que dejó una batahola afuera de camarines entre jugadores, personeros y hasta los técnicos de los equipos.

¿Qué dice el informe contra Pacheco en Limache?

El informe arbitral del juez Franco Jiménez fue lapidario con Guillermo Pacheco y su noche de locura en Deportes Limache. Con los términos más acusetes en materia referil, se espera que le caiga terrible castigo al jugador.

“Ser culpable de conducta violenta; Una vez finalizado el partido, el jugador en cuestión se dirigió corriendo de manera vehemente hacia la banca técnica del equipo rival, con actitudes de confrontación que incitaban a la violencia, debiendo ser contenido por su propio Director Técnico” expuso el juez.

Siguiendo con el detallado arrebato de Guillermo Pacheco, el juez explicó que el jugador de Limache “tras ser expulsado, mantuvo una conducta provocativa y confrontacional, corriendo hacia el sector de camarines”.

Photosport

“Fue seguido de cerca por el cuarto árbitro, situación que derivó en un altercado que logró ser controlado por el cuerpo arbitral, evitando que escalara a mayores consecuencias. Finalmente, el jugador fue persuadido e ingresó a su vestuario”, cerró.

