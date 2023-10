El técnico chileno Jaime García está aprovechando al máximo su viaje de vacaciones por Europa, y tras la reunión que sostuvo con su colega Manuel Pellegrini, durante su estancia en Sevilla se juntó con un nacional estelar, como es el arquero Claudio Bravo.

Luego de la cita que sostuvo con el Ingeniero, en dependencias del Real Betis, el ex estratega de Ñublense, que está con meses de descanso, pudo juntarse con el otrora capitán de la Selección Chilena, a la postre uno de los dos futbolistas que le ayuda durante su estancia.

A través de sus redes sociales, García reveló que tras la cita con Bravo tuvieron un almuerzo de camaradería, en compañía de amigos, una acción que fue agradecida por el técnico en Instagram, quien le dedicó elogiosas palabras al meta chileno.

“Agradecido por tu buena disposición y humildad, muchas gracias Claudio Bravo”, escribió el estratega en la fotografía que posteo, la cual hasta ahora cuenta con más de 4 mil 300 “me gusta” y cerca de 170 comentarios, todos vinculando a ambos con La Roja.

¿Cómo se generó el contacto entre ambos?

Según reconoció el propio técnico nacional en entrevista con Radio Agricultura, “me contacté con dos jugadores que por respeto a ellos no diré quiénes son, pero me atendieron extraordinariamente. Les escribí de patudo y me respondieron a los diez minutos. Esas cosas se valoran y ese tesoro se lleva guardado“.

A falta de conocerse el otro jugador chileno que respondió sus mensajes, García asevera que “hasta que no dejas de dirigir no sabes si te conocen o no, y por cómo me atendieron y abrieron las puertas, tiene un valor agregado. Que me puedan echar una mano y ayudar en ir a ver algo que a mí me pueda interesar, estoy pagado”.

¿Cuáles fueron sus números en Ñublense?

En sus cinco años en Chillán, García dirigió un total de 166 partidos, con 66 triunfos, 51 empates y 49 derrotas, con un 50 por ciento de rendimiento, y entre sus logros más importantes en el cuadro chillanejo se destaca el título de Primera B en el 2020 y el subcampeonato de Primera División logrado en el 2022, lo que le valió sacar pasajes para la Copa Libertadores 2023.

Lamentablemente el desgaste de su proceso y algunas diferencias con el plantel marcaron su adiós en septiembre de este año, poniendo punto final a muy buenas temporadas en Ñublense.

