Más de seis semanas han pasado desde que Ñublense despidiera al entrenador Jaime García, luego de cinco años de relación laboral, y tal como lo dijera a RedGol, su próximo paso antes de volver a las canchas será tomarse unas vacaciones en Europa.

“Quiero darle tiempo a mi hijo, mi madre, mi familia, a compartir, tomarme unos días con ellos bien; quiero darme una vueltecita por afuera, pero quiero ir a mirar, a distraerme, a mirar fútbol, eso un poco. Voy también a despejarme, a darle tiempo a mi hijo y darle tiempo a él”, reconocía el oriundo de Cartagena.

¿En qué quedó esa situación? Pues bien, García dio una entrevista a Radio Agricultura, donde reveló que se puso en contacto con un par de futbolistas chilenos que viven en el Viejo Continente, y que serán ellos quienes le reciban en su viaje.

“Me contacté con dos jugadores que por respeto a ellos no diré quiénes son, pero me atendieron extraordinariamente. Les escribí de patudo y me respondieron a los diez minutos. Esas cosas se valoran y ese tesoro se lleva guardado”, afirma el técnico.

En esa línea, García agrega que “hasta que no dejas de dirigir no sabes si te conocen o no, y por cómo me atendieron y abrieron las puertas, tiene un valor agregado. Que me puedan echar una mano y ayudar en ir a ver algo que a mí me pueda interesar, estoy pagado”.

¿Cómo fue su paso como técnico en Ñublense?

Durante cinco años dirigió Jaime García a los Diablos Rojos, donde arribó a Chillán en 2019, cuando estaban en Primera B, y lo convirtió en un equipo protagonista del fútbol chileno.

Con Ñublense, logró ganar el título del Ascenso en 2020, y logró mantenerlo en la División de Honor de nuestro balompié hasta la actualidad, incluso clasificando por primera vez en la historia del club a la Copa Libertadores.

