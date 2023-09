Jaime García ya dio vuelta la página tras su emotivo adiós a Ñublense, donde lo despidieron a estadio lleno en Chillán. Así, desde ya empieza a pensar en el futuro y lo primero será recuperar el tiempo perdido.

Así al menos lo confirma el propio entrenador chileno, quien en diálogo con RedGol cuenta que se tomará lo que queda de 2023 para descansar y hacer un viaje a Europa con su familia para volver con todo en 2024.

Jaime García vuelve en 2024

“Ahora viene un tema distinto, porque ya no estás en el ruedo como se llama, y quiero darle tiempo a mi hijo, mi madre, mi familia, a compartir, tomarme unos días con ellos bien”, destaca de entrada.

Tras eso, detalla que “después tengo pensado en mi futuro salir un poco a observar cosas, de ir a mirar otras cosas, ir a buscar más herramientas, un poco más”.

“Quiero darme una vueltecita por afuera, pero quiero ir a mirar, a distraerme, a mirar fútbol, eso un poco. Voy también a despejarme, a darle tiempo a mi hijo y darle tiempo a él”, complementa.

¿Ese destino, Jaime, sería Europa? “Sí, pero lo tomo mucho más como unas vacaciones“, deja en claro el oriundo de Cartagena.

Así, detalla que será “un paseo para ir a observar, mirar, nutrirme de cosas, y ver la posibilidad de poder ver otras cosas y sacar lo mejor que uno pueda traer para acá”.

“Eso, tratar de darle tiempo a mi familia pero siempre llano a pensar que en estos meses estar más tranquilo”, añade.

Así, concluye detallando que el plan “para este año es cargarme de energía y ver la posibilidad si es que para este otro año es aquí en otro equipo nacional o internacional, depende mucho de lo que me llegue y los que me quieran, pero siempre he sido el mismo”.

¿Cuánto tiempo estuvo Jaime García en Ñublense?

Casi cinco años dirigió Jaime García a los Diablos Rojos. Arribó al club de Chillán en 2019, cuando estaban en Primera B, y lo convirtió en un equipo protagonista del fútbol chileno e incluso llegaron a la Copa Libertadores.