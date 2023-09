Jaime García aborda sus opciones para llegar a la U o la Roja: "Me siento preparado"

Jaime García hizo historia en Ñublense, y por eso miles de hinchas de Chillán llenaron el Estadio Nelson Oyarzún para decirle adiós. Así, desde ya el legendario DT empieza a pensar en su futuro.

A diez días de su salida de los Diablos Rojos, el pasado 4 de septiembre, y a solo horas de su emotiva despedida, el técnico chileno rompe el silencio en diálogo con RedGol y aborda su opción de llegar a la U o a la Roja.

Jaime García: “Son sueños, y yo los sueños quiero cumplirlos”

Al ser consultado sobre los sentimientos que le genera que hinchas de Universidad de Chile lo pidan para tomar la banca azul o incluso fanáticos del fútbol chileno lo quieran en la Roja o sus divisiones inferiores, García no se achica.

“Para mí eso ha sido muy transversal. No puedo caerle bien a todos en lo profesional, y eso está super bien, pero que suene o me estén pidiendo eso te hace sentir que tienes que hacer otro tipo de cosas, dar otro tipo de pasos“, señala de entrada.

Tras eso destaca que “creo que me he ido preparando de menos a más, ir corrigiendo cosas también, las cosas negativas, y a las cosas positivas seguir sumándole cosas”.

“Esto me da mucho orgullo por todo lo que me ha costado, y en realidad yo me siento muy preparado“, dispara Jaime García.

Para cerrar, destaca que se siente listo “primero, para poder dirigir algo importante acá en Chile, y después si se da la posibilidad por mi trabajo y por lo que he hecho poder dar un salto afuera, sería maravilloso. Esos son sueños y yo los sueños los quiero cumplir”.

¿Cuánto tiempo estuvo García en Ñublense?

Casi cinco años dirigió Jaime García a los Diablos Rojos. Arribó al club de Chillán en 2019, cuando estaban en Primera B, y lo convirtió en un equipo protagonista del fútbol chileno e incluso llegaron a la Copa Libertadores.