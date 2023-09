Después de cinco años, la aventura de Jaime García al mando de Ñublense ha llegado a su final. El técnico dejó el cargo luego de una polémica pelea en la interna, que desató un quiebre con la dirigencia.

El entrenador se mantuvo en silencio hasta este martes, cuando decidió sacar la voz. A través de una transmisión en su cuenta de Instagram y junto a sus ayudantes, se despidió de los Diablos Rojos al borde de las lágrimas.

El emotivo adiós de Jaime García en Ñublense

Jaime García se despidió de Ñublense y, más que polémicas, optó por abrir su corazón. “Hola mis queridos amigos. Más que nada hago este en vivo para toda la gente. Quiero despedirme, hago esto de forma personal y les doy las gracias. Del tiempo que llegué acá fueron cosas maravillosas que viví, de conocer gente amiga, de crear lazos en todos lados. Fue muy transversal”.

El entrenador evitó dar detalles de su inesperada salida de los Diablos Rojos. “Yo fui creciendo al lado del club, nosotros pasamos pero el club se queda. No voy a responder nada. Me siento muy en paz y tranquilo con todo lo que hice. Di el 500 por ciento. Dar gracias es poco”.

“Les agradezco a toda la gente. No quiero ni voy a hablar nada. Quiero que siga la buena energía y buena onda. El club no va a parar y tienen que apoyarlo, ir creciendo en el club que tanto me gusta y espero que lo hagan más grande. Se ha ido creciendo a pasos agigantados y le deseo lo mejor del mundo a la institución”, añadió.

“Creo que estos han sido los cinco años más lindos de mi vida, respetando a todos los otros equipos donde he pasado que siempre dejan algo. Ha sido maravilloso. Como llegué y como me voy, súper fortalecido en lo profesional. Conocí gente maravillosa que estuvo al lado mío. Conocí gente por todos lados. He llevado a la institución a la gente y espero que siga así, no quiero que dejen de apoyar al club. Ustedes me han apoyado a mí en las buenas y las malas. Ahora el equipo los necesita, eso no lo olviden nunca”, complementó.

Jaime García recalcó que no le interesa generar más polémica en Ñublense. “Me voy agradecido de los dirigentes pasados y los que están ahora. A mí el club me encanta, me gusta y les deseo lo mejor del mundo para que sean lo más grande y más lindo para Chillán. Me voy con un sentimiento muy lindo de agradecimiento. Me va a costar, pero esto es parte de la vida, es así. Tengo puras sensaciones de paz y cosas lindas, de compartir todo lo que pasó. Lo que vivimos en pandemia, las copas internacionales y nada”.

El técnico recalcó que sólo espera lo mejor para los Diablos Rojos. “Quiero unión y que siempre exista alegría. No hay rencor ni nada. Me voy con los cinco años más lindos de mi vida. Les doy paz, alegría y lo que a mí me caracterizaba. Que recuerden a ese Jaime que llegó gordito”.

Fue tras ello que Jaime García se quebró y dejó caer lágrimas. “No queda nada más que un hasta siempre. Gracias por ese apoyo incondicional, quiero que lleguen lo más alto posible. Apoyen a los muchachos, lo van a necesitar más que nunca. Que siga la unión, el aliento. Para ayudarnos a que me vaya feliz y contento, ustedes sigan apoyando al club en las buenas en las malas. Yo me voy feliz por el tiempo con ustedes”.

En esa misma línea, hizo un llamado a no hacer locuras luego de conocerse amenazas de muerte a la dirigencia. “Si estoy lejos, me sentiré incómodo si hacen cosas que no corresponden. Agradezco el cariño en las buenas y en las malas. Ese es mi legado, no quiero que le pase nada malo al club ni a nadie”.

“Tiren para arriba al club como yo lo hice. Me voy feliz de esta institución hermosa, algún día nos volveremos a encontrar. Me hicieron sentir el mejor técnico del mundo. Mucho cariño a todos, los quiero mucho. Me voy con el corazón lleno. Apoyen a los muchachos, denle eso que me daban a mí”, cerró.

¿Cuáles son los números de Jaime García en Ñublense?

Jaime García dirigió un total de 166 partidos al mando de Ñublense. Ahí sumó 66 triunfos, 51 empates y 49 derrotas. Además sumó el título de Primera B que les dio el ascenso a Primera División y llevó a los Diablos Rojos a su primera Copa Libertadores.

¿Cuándo juega Ñublense?

Aún definiendo al reemplazante de Jaime García, Ñublense se prepara para su regreso a las canchas. El próximo 23 de septiembre visitan a Curicó Unido desde las 15:00 horas.