Niklas Castro llegó a sonar como el nuevo gran ‘9’ de la selección chilena. El delantero chileno-noruego, figura de la Eliteserien, fue una de las sorpresas en la nómina de Reinaldo Rueda para iniciar una nueva era en la Roja. Sin embargo, no volvió a ser considerado en los procesos posteriores.

Actualmente, el delantero de 29 años atraviesa un gran momento, ya que a pesar de que sufrió hace algunas semanas una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por largas semanas y debió ser intervenido de un tobillo, el jugador regresó al Brann, quienes se encuentran cada vez más cerca de conseguir importante triunfo.

Ganándole a BK Häcken, equipo sueco, contra quienes luchan para seguir avanzando en la ronda de clasificación de la Europa League en donde el equipo de Niklas ganó por 2 a 0, en donde el chileno ingresó en el minuto 89. El encuentro definitorio está programado para el 14 de agosto.

La carrera de Niklas Castro en Europa

El jugador de 29 años comenzó su carrera profesional en 2016 defendiendo la camiseta del Valerenga Fotbal, donde permaneció hasta el 2017. Ese mismo año fichó por el Kongsvinger IL, club en el que jugó hasta 2018, para luego dar el salto al Aalesunds FK en 2019. Allí se consolidó como una de las figuras del equipo.

Actualmente, milita en el SK Brann donde llegó en el año 2022 e incluso logró ingresar a importante ranking de los chilenos que más goles han convertido en esta temporada en Europa, según Sofascore, en donde convirtió 3 tantos y una asistencia en la liga noruega.

