Hincha de Ñublense llena el estadio para despedir a Jaime García: "Es una conexión que no se ve"

Jaime García es adorado en Chillán por los hinchas de Ñublense. Luego de casi cinco años dirigiendo al equipo dejó una huella muy grande, por lo que tras su salida la gente quiso hacerle un homenaje en el estadio Nelson Oyarzún.

El técnico apareció en la cancha donde tantas veces hizo felices a los fanáticos y la emoción en la ciudad de las longanizas fue total, en una fiesta de la ciudad.

“Estoy muy contento, esto refleja el cariño mutuo. Ha sido una conexión que no se ve, que hagan esto a un técnico cuando no se había hecho nunca. Esto habla de cómo soy como persona más que como técnico”, manifestó el DT.

Aseguró además que “a algunos les puedo gustar o no, pero es la conexión que logré con el club, cómo soy yo, cómo es mi madre. Esta conexión es difícil y que me quieran hacer esta despedida, uf. Me lo pidieron y quería despedirme de la gente de buena forma”.

Manifestó además que su madre, Eugenia Arévalo, fue clave. “Ella me hace tener vínculo con niños, mujeres, esto es transversal. Ahora hay más niños y mujeres que antes que llegara, eso es parte del legado que uno tiene que hacer”, contó el Búfalo.

El alcalde de la ciudad, Camilo Benavente, también aplaudió este gesto del entrenador con la gente. “Se ha ganado tener un estadio lleno, esperamos que en algún momento vuelva a la ciudad por el compromiso que ha tenido siempre”, indicó.

¿Cuánto tiempo estuvo Jaime García en Ñublense?

Jaime García estuvo casi 5 años en Ñublense. Llegó el 2019 cuando el equipo estaba en Primera B y lo transformó en protagonista del torneo nacional, llegando a Copa Libertadores.