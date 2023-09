Jaime García vivió una emotiva despedida de Ñublense. Miles de hinchas rojos llenaron el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán para decirle adiós al entrenador que se convirtió en leyenda del club, y él se emociona.

A horas de haber vivido ese emotivo momento para su carrera y vida personal, el director técnico chileno contesta el llamado de RedGol para contar como se siente con ser despedido como un histórico se merece.

“Me voy en paz”

De entrada, García confiesa sentirse “bien, muy tranquilo. Estoy en paz, pensando ya solamente en mi futuro, en descansar, en recuperar el tiempo perdido con mi hijo, con mi familia”.

“Fueron cuatro años y medio maravillosos que pasé en la institución, y de esa forma lo quiero llevar. No hay que mirar hacia atrás porque mi presente es el que me interesa ahora”, agrega.

Tras eso, Jaime García resalta que en los Diablos Rojos “pasé cosas lindas, entonces ahora me enfoco en mí. La hoja se dio vuelta ayer, que fue una cosa muy importante, algo lindo”.

Así, expone que el homenaje para su persona “es un cierre de ciclo también de parte de ellos, que me expresaron todo su apoyo porque tú no sabes si después te cruzas de nuevo con ellos”.

“Había una conexión tremenda con la gente de Chillán, con el público, hay un respeto y un cariño. Desde mi salida que ellos planificaron, entonces lo menos que podía decir era que sí”, añade.

“Una despedida te hace unir gente importante”

“Ayer se manifestó un grupo de jugadores cadetes, exprofesionales que no se habían juntado hace muchos años y se juntaron para este evento, ellos también son parte de la historia de un club”, cuenta García a la Redgoleta.

Así, destaca que “habían viejitos de muchos años, entrenadores que estuvieron en el club, y eso te hace unir. Algo que a lo mejor era una despedida, te hace unir a gente importante del club, y eso es lo que a nosotros nos estaba pasando”.

“Ayer cerré un ciclo muy importante en lo deportivo y en lo profesional, pero es lo que yo siempre he dicho, primero hay que dejar las cosas como persona y como ser humano. Me sentí contento, en paz, lleno, tranquilo conmigo”, destaca.

Así, para cerrar expone que “sentir que ellos también me hacen sentir su cariño es impagable, es una despedida a un técnico después de haber salido, eso es impagable”.

“Pero yo de verdad me voy en paz, muy tranquilo, como siempre yo le he dicho a todo el mundo, con mis virtudes y mis defectos, siempre le voy a desear bien a la institución que a mí me me dio todo, donde lo pasé muy bien, donde era y fui feliz, y desearles que siempre les vaya bien, no hay otro porque es una institución que realmente quiero mucho”, concluye.

¿Cuánto tiempo estuvo Jaime García en Ñublense?

Casi cinco años dirigió Jaime García a los Diablos Rojos. Arribó al club de Chillán en 2019, cuando estaban en Primera B, y lo convirtió en un equipo protagonista del fútbol chileno e incluso llegaron a la Copa Libertadores.