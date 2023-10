Jaime García descarta acercamientos con la U: "Me he ganado ese derecho de dirigir afuera"

Tras su salida de Ñublense, Jaime García ha sonado en varios lados, pero especialmente en Universidad de Chile. El DT más exitoso en la historia de los chillanejos se ha transformado en la ambición de varios hinchas azules para dejar atrás la irregular campaña de Mauricio Pellegrino.

Y de hecho, varios rumores surgieron de esa situación, señalando que Jaime García se había juntado con algunos dirigentes de la U para empezar a sondear la posibilidad de arribar al equipo en la próxima temporada, cuando Pellegrino ya no esté en el equipo.

Sin embargo, esa información fue descartada por el propio García. El ex DT de los diablos rojos señaló tajante a DirecTV que “estoy de vacaciones y de diciembre en adelante estoy disponible. Es mentira que me junté con gente de Universidad de Chile“.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News

Además, destacó que “me gustaría buscar ese salto de calidad de ir afuera. Por un sueño, algo que yo quiero y me he ido preparando. He tenido un recorrido fuerte con ripios, y me he ganado ese sueño de dirigir afuera“.

García, además, habló sobre su salida de Ñublense, donde apuntó al “desgaste o fatiga. Siempre dije que hay momentos en los que uno tiene que decidir y salir. Jamás sentí falta de compromiso, hay un desgaste de tiempo y cuando se conversa, no hay nada más que hablar”.

También habló de la situación de Claudio Bravo en La Roja. “El seleccionador tiene las riendas de citar a quien estime conveniente y está el jugador que merece todo el respeto. En forma personal, (Bravo) es el mejor arquero del fútbol chileno“, analizó.

¿Cuándo juega la U por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2023?

El lunes 2 de octubre, Universidad de Chile será local ante Audax Italiano por la 25° fecha del Campeonato Nacional 2023. El partido comenzará a las 19 horas en el estadio Santa Laura.

¿Hasta cuándo tiene contrato Berizzo con Chile?

El seleccionador nacional firmó su vínculo con la ANFP por todo el proceso de Eliminatorias, es decir, hasta finales del 2025, con la opción de extender su contrato si logra clasificar a la Copa del Mundo en 2026, hasta el final de tal certamen.