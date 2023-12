Si bien ambos han declarado que dieron vuelta la página de la polémica de Hernán Caputto contra Jaime García, al parecer todavía quedan cosas pendientes entre ambos entrenadores.

Una situación que se provocó cuando el actual técnico de Ñublense, lanzó un feroz dardo en contra de su antecesor, por la forma que tenía de trabajar junto a los jugadores.

“¿El indisciplinado de García? ¿El que chupaba con los jugadores?”, fue la frase polémica, la que fue grabada a la mala, cuando Caputto se refería en fuertes palabras a García.

Tras esto, hubo disculpas públicas de Caputto, dando a entender que el capítulo estaba cerrado, aunque el propio García aprovechó de mandar el último recado a su colega.

Nueva polémica

Fue en la gala del fútbol donde Jaime García fue invitado, pese a que todavía no encuentra club para trabajar en la próxima temporada, aunque tiene opciones en el fútbol chileno.

En ese momento fue consultado sobre la polémica con Hernán Caputto y sus dichos provocativos sobre su persona, donde destapó otra respuesta en la historia.

“Contento si me llama algún equipo. No hay problema. Estoy dos pasos más arriba, dos pasos siempre más arriba. Me paro, me sacudo y voy para delante de nuevo”, comentó García.

Pese a ese ingrato momento, asegura que está mentalizado escuchando propuestas, porque recargó energías en una gira por Europa, donde pudo conversar con mucha gente del fútbol.

“Acercamientos hay, pero hay que esperar que me llamen y también haya algo donde yo esté feliz para dirigir y esté contento, que es lo más importante”, finalizó.

