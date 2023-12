Caputto afirma que no seguirá en Ñublense y critica a Jaime García: "¿El que chupaba con los..."

Hernán Caputto firmó un contrato con Ñublense para tomar el mando del plantel profesional luego de un exitoso ciclo de Jaime García. Y al parecer la sombra del DT cartagenino que llegó a ser subcampeón con los Diablos Rojos en 2022 todavía ronda el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán.

Todo eso salió a la luz tras una charla que tuvo Caputto con un hincha ñublensino. Aunque aparentemente la conversación fue grabada “a la mala”: la cámara apuntaba a los pies del director técnico. Ocurrió después de la agónica derrota frente a Huachipato que dejó al rojo vivo la definición por el título.

Pero probablemente a raíz de que nunca pensó que iba a quedar registro de la conversación y mucho menos que iba a viralizarse, el entrenador fue demasiado sincero. “Lo único que le valoro es que me lo diga a la cara. Pero no lo comparto para nada. Ustedes estaban acostumbrados a otra cosa, a otro entrenador. A indisciplinas todo el tiempo”, marcó el otrora adiestrador de Universidad de Chile.

El reclamo del fanático tenía que ver con la propuesta del equipo. Muy amarrete, para su gusto. “¿No jugó para adelante el equipo? ¿Quiere analizarlo mejor? Lo único que le valoro es que tenga el coraje de decirme las cosas de frente, pero no comparto para nada”, le retrucó Caputto, quien fuera portero de Unión Española, Provincial Osorno y la U, entre otros clubes.

Tras eso, dejó la primera bomba de la conversación: su cargo en Ñublense quedó en tela de juicio, pues su interlocutor trató de mirar hacia la temporada venidera. Pero recibió un freno rotundo. “El próximo año seguro que no sigo porque la gente no me quiere”, afirmó Hernán Caputto.

Caputto analiza dejar Ñublense y le da a Jaime García: “¿El indisciplinado? ¿El que chupaba con los jugadores?”

Para Caputto el futuro en Ñublense quedó en entredicho y hubo otra contertulia de esta charla que abogó por el regreso de Jaime García. “Debería volver, hacía bien las cosas”, marcó la mujer. Aunque la respuesta del entrenador fue prácticamente instantánea.

“¿El indisciplinado de García? ¿El que chupaba con los jugadores?”, fueron las dos preguntas al aire que lanzó Caputto. Evidentemente no hubo respuesta, aunque las imágenes se viralizaron en los medios locales: era de Yo Soy Re Diablo y lo compartió también Dimensión Deportiva y La Discusión en sus perfiles de Instagram.

El texto de los últimos dos medios mencionados refleja cómo quedó el escenario de Caputto en Chillán. “Fuerte acusación del DT argentino contra el entrenador más exitoso en la historia del Rojo”, dice la publicación en el feed de ambas cuentas.

¿Cuántos partidos lleva Caputto como DT de Ñublense?

Hernán Caputto ha dirigido a Ñublense en seis partidos del Campeonato Nacional 2023: registra dos victorias, dos derrotas y dos empates.

¿En qué lugar marcha Ñublense de la tabla en el Campeonato Nacional 2023?

Ñublense ocupa el 12° puesto de la tabla en el Campeonato Nacional 2023, que cerrará frente a un equipo querido por Hernán Caputto: Universidad de Chile.

