El ex director técnico de la selección chilena juvenil y de Universidad de Chile, Hernán Caputto, protagonizó un tenso cruce con un periodista en plena rueda de prensa tras la agónica derrota de Ñublense ante Huachipato por el Campeonato Nacional, como locales en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

Al actual DT de Ñublense le preguntaron si su planteamiento y los cambios realizados ante Huachipato fueron defensivos. Caputto no tomó muy bien la consulta y disparó de vuelta con molestia y sarcasmo.

“Cuando salió Lorenzo Reyes, pusiste un defensa y Ñublense necesitaba salir a buscar el triunfo en los últimos minutos… ¿Te parece que fuiste muy defensivo en esa situación?”, cuestionó el periodista de Radio Sabrosa.

“¿Tú piensas que fui muy defensivo? ¿Qué hubieras hecho tú?”, se escudó Caputto encontrando la respuesta del comunicador: “yo hubiese puesto a algún delantero, estaba Andrés Vilches”.

Caputto no perdió la oportunidad de ironizar: “Vilches, ¿el mismo que criticas tú? Parece que en vez de ser cronista o periodista, no sé cuál es tu profesión… ¿Te molesta?”.

El técnico de Ñublense agregó que “Lo tuyo es una opinión personal y me parece lógica. Pero no estoy de acuerdo con el análisis, es totalmente erróneo y sólo busca problemas. No la comparto”.

Por último, Caputto remató al momento que otro periodista tomara la palabra para seguir con la rueda de prensa…

No fue enojo, fue molestia

“Disculpen, es que ahora en la radio está diciendo que me enojé. No es un enojo. No estoy de acuerdo con lo que dicen. Tú en vivo estás diciendo ‘Hernán se enojó’. Estoy molesto”, sentenció Hernán Caputto.

Ñublense enfrentaba a un Huachipato candidato al título con la esperanza de sumar tres puntos que le permitieran llegar a la última fecha en la pelea por un cupo a Copa Sudamericana. Con la derrota en los descuentos, el cuadro chillanejo jugará por el honor en la última jornada.

¿Cuál es el próximo partido de Ñublense?

Por la última fecha del Campeonato Nacional 2023, Ñublense visitará a Universidad de Chile, en el estadio Santa Laura, este sábado 9 de diciembre por ahora desde las 20:30 horas.

¿Qué equipos ha dirigido Hernán Caputto?

Tras finalizar su carrera como arquero en suelo nacional, el argentino Hernán Caputto se formó como técnico en Chile. El entrenador de 19 años cumplidos el pasado 6 de octubre ha dirigido a la selección chilena sub 15 y sub 17, a Universidad de Chile y a Ñublense.