Hernán Caputto está cerca de su debut oficial con Ñublense. El ex DT de la selección chilena Sub 17, quien tomó el puesto que había dejado Jaime García, se estrenará este fin de semana con los Diablos Rojos: enfrentará a Curicó Unido en un duelo fundamental para alejarse del fondo.

En la previa de la fecha 24 del Campeonato Nacional, el entrenador argentino conversó con D Sports y reveló que Ñublense no era la única oportunidad que tuvo luego de dejar a la Sub 17. Además, pudo haber llegado a otro equipo del torneo, pero explicó por qué eligió ir a Chillán.

“Ñublense tiene muy buenos jugadores, que es algo muy importante. Me gusta el club y me gustó la posibilidad, dentro de otra que tuve, porque tenía dos a la vez. La otra era Audax, agradezco muchísimo la oportunidad, fue muy buena la reunión y espero que le vaya muy bien a Panchito (Arrué)”, reveló.

“También porque no había una decisión de la federación respecto a mi continuidad. Yo no salí de la selección para irme a aun equipo, quiero comentarlo. Ya estaba tramitando mi salida y se coincidió con esto, porque sino no hubiéramos salido con el arreglo que salimos. Eso quiero dejarlo claro”, contó.

¿Cuándo juega Ñublense?

Ñublense vuelve a la acción el próximo sábado 23 de septiembre por el Campeonato Nacional. A las 15:00 horas chocará con Curicó Unido en un partido fundamental para poner distancias con el fondo de la tabla de posiciones.

¿Cómo va Ñublense en la tabla de posiciones?

Ñublense está duodécimo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Jaime García dejó al equipo con 27 puntos: suma siete victorias, seis empates y 10 derrotas. Ahora, Hernán Caputto quiere alcanzar una clasificación a Copa Sudamericana.