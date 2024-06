Un día como hoy en 2014, ocurría uno de los momentos más tristes para el fútbol chileno. El palo de Mauricio Pinilla en el minuto 119 y, luego, la fatídica tanda de penales con la que Chile sucumbió en los octavos de final de la Copa del Mundo de Brasil 2014, ante el local.

Han pasado diez año de aquel momento. Un 28 de junio de 2014 que recordaremos para siempre. Partido doloroso, en el que los brasileños merecieron quedar afuera de su propia Copa.

Si bien no entró ningún segundo en aquel duelo, Jorge Valdivia vio todo desde el banco. Lo lamentó desde fuera, pero también desde dentro. Desde su interior, claro, porque pasados los años no entiende por qué Jorge Sampaoli no le dio minutos.

“Lo discutiría con Sampaoli con un fernet en la mano”, dijo el Mago en conversación en el panel de Los Tenores de Radio ADN.

¿Qué más dijo Jorge Valdivia sobre la Copa del Mundo 2014?

Jorge Valdivia fue testigo de la derrota en primera persona. Si bien no fue directamente al banco después de la tanda de penales, cuenta que el rumor sobre la promesa de ganar la Copa América tras la caída puede haber sido verdad.

“Se habló mucho y cada vez se habla de que los jugadores se juramentaron ganar algo por el país. Si pasó no sé, porque yo estaba afuera, hablando con Scaloni que había estado en Palmeiras”, aseguró el Mago.

“Estábamos hechos mierda. Fue una eliminación injusta. Creímos que fue injusta por el palo de Mauricio. Tuvimos al local, una selección histórica”, enfatizó el Mago, quien alabó a esa Roja del 2014.

“Esa selección te hacía emocionar, tener mucha esperanza, ganas de ir al estadio, de entrenar. Sobre todo, por la relación que teníamos. En lo personal me siento muy feliz y orgulloso de haber pertenecido a ese grupo de monstruos. Jugadores de una mentalidad ganadora, guerrera. No le tenían miedo a nada”, comentó.

“Teníamos una falta de respeto, un carerrajismo de muchos de nosotros. Podíamos jugar contra Alemania, Francia e Inglaterra y nos daba igual. Había un respeto profesional, pero hasta ahí no más. Me siento muy orgulloso de haber estado en un momento tan importante para la selección”, cerró Valdivia.