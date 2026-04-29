La carrera de Anyelo Martínez -un joven futbolista colombiano- estuvo a punto de dar el salto en un torneo internacional en Guayaquil, donde su desempeño le abrió las puertas de un gigante como Emelec.

Sin embargo, la oportunidad se desvaneció por trabas administrativas entre clubes, lo que obligó al volante ofensivo de 19 años a replantear su camino: se vino a Chile, donde reside su padre.

“Cuando vi debutar a jugadores más jóvenes que yo, empecé a cuestionarme muchas cosas. Ahí tomé la decisión: hablé con mi familia, que siempre me ha apoyado, y viajé a Chile. Mi papá vive acá hace varios años y me habló del proyecto Santiago United Academy“, señaló sobre la academia en la que trabaja Francisco Prieto, entre otros.

Anyelo Martínez sueña con jugar en Chile

“No tengo nada que perder”

Martínez se la jugará por llegar al profesionalismo. “Es mi intento, no tengo nada que perder. Tengo ilusión y ganas. Estoy acá en Chile para una sola cosa: lograr mi oportunidad”, detalla el mediocampista bogotano, quien entrena diariamente al máximo nivel.

Santiago United Academy ha diseñado un ecosistema de alto rendimiento para jóvenes futbolista (14 a 23 años). La organización recibe a futbolistas —principalmente del exterior— con el objetivo de prepararlos para las exigencias del fútbol chileno. A través de una metodología de intensidad profesional y una red de contactos activa para que logren debutar.

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En este espacio, Martínez ha encontrado la estructura necesaria para mantenerse competitivo mientras espera la apertura del mercado de pases de junio: “Desde el primer día me sentí muy cómodo. Es un ambiente donde te corrigen con respeto y eso se valora mucho… Sé que estoy en una edad clave y quiero aprovechar esta oportunidad al máximo. Estoy enfocado, entrenando todos los días, cuidándome y dando lo mejor de mí. Tengo que trabajar más que nunca”, dice.

Eduardo Lobos, DT de la academia, destaca a Martínez como un futbolista de gran proyección: “Posee unas características técnicamente buenas, maneja muy bien su perfil izquierdo. Entiende bien el juego, maneja bien los tiempos en el mediocampo con su capacidad técnica y su entendimiento. Yo creo que encaja bien un poco con lo que es el modelo de juego del fútbol chileno, que tiene que ver con técnica, acelerar cuando hay que acelerar y pausar cuando debe pausar el juego”.

La comparación más potente llega al analizar su estilo de juego: “Guardando las proporciones, claramente tiene un parecido y un juego parecido a Juanfer Quintero. En la medida que encuentre su espacio, su lugar y él se sienta cómodo también en el lugar donde va a estar, no me cabe ninguna duda que podría rendir perfectamente en algún club de acá de Chile”, complementa Lobos, ex arquero de Colo Colo.

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El lazo de Martínez con Chile

Más allá de lo que ocurra en el futuro, la estadía de Anyelo Martínez en el país ha sido una experiencia inolvidable: “Es la primera vez que paso tanto tiempo fuera de mi país. Ha sido agradable porque tengo cerca a mi papá, a quien tenía muchos años sin verlo”, cuenta y lanza su último mensaje: “Voy a insistir y no me voy a rendir”.