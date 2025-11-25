El sueño del estadio propio es un tormento para los hinchas de Universidad de Chile, que han visto como ideas, proyectos o sueños se han esfumado a lo largo de los años.

Ahora fue el ex presidente de Azul Azul, Federico Valdés, quien, en medio de la polémica que vive la concesionaria, quien echó al agua una cuenta de ahorro que tenían para hacer el estadio y que ya no está disponible.

Fue en un nuevo capítulo de El Gerente -el podcast de The Clinic conducido por Ian Mac Niven y Nelson Osses- donde fue invitado Valdés, entregando un dato clave en la idea de un estadio para la U.

“Al entregar la presidencia quedó una cantidad de recursos en caja suficientes para partir con el proyecto sin ningún problema. Eso está en actas del directorio. Dejamos un monto de US$10 millones que no debían tocarse, salvo para adquirir un terreno o iniciar un proyecto. Lamentablemente no fue así después”, lanzó la bomba.

El sueño de los hinchas azules dio un nuevo paso en falso. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Qué pasó con los dineros para el estadio de U de Chile?

Federico Valdés lamenta que, tras años de su salida de la presidencia de Azul Azul, esa cuenta de ahorro que se había planificado ya no exista, además que el proyecto era factible.

“Teniendo suficiente para comprar y partir, yo creo que era un tema de buena gestión el poder conseguir las muchas maneras de construir un estadio, con los naming rights, la venta de palcos y de asientos. Pero lo más difícil es encontrar el emplazamiento; eso es lo que resulta complicado, además es cada vez más difícil”, explica.

En ese sentido, apunta al gran problema que tendrán las dirigencias de la U que intenten realizar un proyecto de estadio.

“Las comunidades están cada vez más empoderadas y nadie quiere tener un estadio a tres cuadras de la casa. Ni los mismos hinchas. Lo quieren tener cerca para irse caminando pero no al lado. El estadio trae un cambio en la vida del barrio en los días que hay partido“, finalizó.

