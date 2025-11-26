Universidad de Chile dio a conocer una triste noticia para la institución y el fútbol chileno, ya que un ex jugador con destacado paso por el club perdió la vida durante las últimas horas.

Jaime Barrera, histórico atacante del Romántico Viajero en la década de 1970, dejó este mundo a los 76 años de edad. La noticia golpea al Bulla, donde vivió algunos de los mejores momentos de su carrera futbolística. Desde el CDA no quedaron ajenos a su partida.

El adiós de U. de Chile a Barrera

Con la noticia de la muerte de Barrera, Universidad de Chile decidió utilizar sus redes sociales para decirle adiós al delantero. Desde los Azules, destacaron los registros que dejó en sus dos etapas en el club.

“Lamentamos profundamente la partida de Jaime Barrera, ex delantero y jugador del Romántico Viajero, que sumó 143 partidos y 48 goles con nuestra camiseta durante los periodos de 1970-1973 y 1976-1978“, indicaron en X.

“A su familia, amigos y cercanos enviamos nuestras más sinceras condolencias. Hasta siempre, ‘Chuncho'”, complementaron desde Universidad de Chile. Jaime Barrera participó de la histórica campaña del León en la Copa Libertadores de 1970, donde los nacionales fueron eliminados en la semifinal por Peñarol. En ese torneo jugó 7 duelos y anotó 2 goles.

De acuerdo a lo informado por La Magia Azul, Barrera había sido intervenido quirúrgicamente debido a problemas en la columna, pero una bacteria lo habría atacado y esto terminó afectando a su salud.

Se espera que Universidad de Chile realice un minuto de silencio en su próximo partido como local, el cual será ante Coquimbo Unido el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional, donde Jaime Barrera tantas veces celebró.